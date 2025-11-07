Charlas de moda, velas, cerámica y joyas: así es la nueva edición de Fashion & Friends en Las Palmas de Gran Canaria

El ritmo del plan de moda de este fin de semana lo marca la 13ª edición de Fashion & Friends en el Parque de San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. La capital despertó este viernes con el bullicio amable de quienes saben que la lluvia no detiene un buen plan. Con gotitas a ratos, el sol se abrió paso y tiñó de brillo los puestos llenos de creatividad y artesanía. Tanto turistas como locales, curioseaban entre velas artesanales, bisutería, prendas sostenibles y otros productos hechos a mano que esperan a ser descubiertos durante hoy, mañana y pasado, acompañados de desfiles, música en directo y foodtrucks.

Esta es la esencia del encuentro: crear un ambiente acogedor para dar visibilidad a los emprendedores y las emprendedoras de la Isla, para que cada marca tenga la oportunidad de crecer y de sorprender. Así, esta edición cuenta con un total de 70 expositores, con 20 nuevas propuestas que han conseguido hacerse un hueco en uno de los eventos más esperados del año para el sector.

«Es la fiesta de las nuevas tendencias y una forma de apoyo del Cabildo de Gran Canaria a las empresas que están empezando», explicó la consejera de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, durante la apertura. Subrayó además que este año «muchas de las nuevas marcas están apostando por la práctica sostenible», enfoque que el Cabildo valora y refuerza dentro del programa Gran Canaria Moda Cálida.

Velas con flores

Entre las propuestas que se estrenan este año, destacan las de jóvenes creadoras como Alejandra Carpio Benítez, fundadora de Sinergyale, que comenzó fabricando velas de cera de soja «como terapia personal» y hoy presenta piezas artesanales decoradas con flores cultivadas por ella misma.

«Intento hacerlo todo lo más natural posible, para personas, animales y niños pequeños», cuenta, mientras muestra sus velas con aroma a lavanda y caléndula.

Joyas personalizables

También está la propuesta Idaira García, Universo Ada, que combina diseño propio con tendencias actuales y piezas personalizables. «Tengo una parte hecha con perlas naturales y porcelana, y otra de productos en tendencia. Pero lo que más me diferencia es el 'Ada Bar', una colección con la que cada persona puede crear su propio collar con los charms y cadenas que desee», describe.

En su tienda del Centro Comercial Las Ramblas imparte talleres para aprender a hacer pulseras y collares -con brunch de Mr. Kale incluido-, aunque asegura que Fashion & Friends le da algo que ningún otro mercado de estas características le ofrece: «Visibilidad. Muchísima. Siempre se nota después de cada feria».

En esta edición participan 66 marcas de Gran Canaria, tres de Tenerife, una de La Palma y una de Lanzarote. Para darle un toque musical y gastronómico a esta oferta, están presentes los puestos de comida de Las Margaritas Pizza, Cuptural Coffee, La Allendeta o las hamburguesas Malditas. Durante la tarde de hoy, se contó sobre el escenario con la presencia de Gabriel Serrini y Zaida Jiménez, y mañana sábado estarán, Yairis Rosa y Kilian Viera.

A todo este combo se suman, durante los tres días, los defiles de algunas de las marcas presentes en los expositores, como Morning Glori, Telaspinto, Farobag o Chacho-Chacha, entre muchas otras.

Horario desfiles Fashion & Friends 2025. / LP/DLP

Impulsar economía

«Gran Canaria Fashion & Friends se ha consolidado como una cita estratégica para nuestro sector creativo y emprendedor. Es un evento que impulsa la economía local, genera oportunidades reales para quienes trabajan en la moda, el diseño o la artesanía, y proyecta al exterior una imagen moderna, innovadora y diversa de Gran Canaria. Nuestro compromiso es seguir apoyando el talento que nace aquí y convertirlo en motor de desarrollo», afirmó por su parte el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que también estuvo presente por la tarde en la inauguración del encuentro.

La novedad de este año son las charlas de moda (Fashion Talks), dos encuentros que acercan la experiencia profesional de la pasarela al público. Hoy viernes, Runway beauty, makeup & hair ofreció la oportunidad de conocer cómo se construye la belleza de la pasarela y cómo trasladarla a la vida real, con un equipo de maquillaje y peluquería. Por otro lado, mañana a las 12.30 horas será el turno de la charla La piel que habla, a cargo del Doctor Rassul Diallo, para desmontar mitos sobre el mayor órgano del cuerpo y reconocer señales importantes para una rutina efectiva.

Con una afluencia cercana a las 10.000 personas en ediciones anteriores, Fashion & Friends se consolida como mucho más que una cita de moda: es un punto de encuentro donde la creatividad se respira en cada rincón y donde se apoya el talento y el producto local.