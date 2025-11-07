Hernández Brito: «Actuamos como si el océano fuera infinito, y no lo es»

El director de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), José Joaquín Hernández Brito, advirtió esta mañana en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria de la urgencia de repensar la relación del ser humano con el mar. Durante la jornada de clausura del festival de divulgación científica Ínsula, el investigador insistió en que «si no cambiamos de modelo, desaparecerá nuestro sistema de soporte vital».

Con firmeza, Hernández Brito recordó que los océanos «se están degradando a una velocidad alarmante» y que su deterioro compromete el equilibrio climático y la supervivencia humana. «El mar regula el clima, nos alimenta y genera recursos. Sin océano no hay vida», subrayó el director de Plocan, quien defendió la necesidad de transformar el modelo de desarrollo actual hacia una transición azul, en la que la innovación y la sostenibilidad avancen de la mano.

Clausura del festival de divulgación científica Ínsula. / LP/DLP

Un recurso limitado

Fue entonces cuando lanzó una de las frases más contundentes de su intervención: «Estamos actuando como si el océano fuera infinito, y no lo es», dijo Hernández Brito, para remarcar que la explotación sin límites de los recursos marinos «pone en peligro la base misma de nuestra existencia». A su juicio, el gran desafío es aprender a «hacer economía sin destruir el ecosistema que la sostiene».

El responsable de Plocan subrayó que la ciencia no debe quedarse «encerrada en los laboratorios», sino que tiene que salir a la calle, comunicarse y emocionar. «No sirve de nada tener conocimiento si no se comparte», apuntó. En ese sentido, destacó el valor de iniciativas como Ínsula, que «acercan la investigación al ciudadano común» y fomentan la curiosidad científica en jóvenes y familias.

Educación y conciencia

Durante el encuentro, Hernández Brito insistió en que la educación ambiental «debe ser tan esencial como las matemáticas o la lengua». Aseguró que formar conciencia ecológica desde edades tempranas es el primer paso para revertir la crisis climática. «Cada gesto cuenta: desde lo que consumimos hasta lo que exigimos como sociedad», afirmó el científico, animando al público a involucrarse en la protección marina.

En su intervención, el director de Plocan señaló que Canarias puede convertirse en un referente internacional de la economía azul. «Somos una plataforma natural en medio del Atlántico, con conocimiento, infraestructuras y una red de científicos que ya trabaja en cooperación internacional», explicó. Según detalló, el Archipiélago desarrolla proyectos pioneros en energías marinas, biotecnología oceánica e inteligencia artificial aplicada a la observación del mar.

José Joaquín Hernández Brito esta mañana, durante su intervención en el festival Ínsula. / LP/DLP

Aprender de los errores

«Tenemos la oportunidad de demostrar que se puede crecer sin destruir», dijo Hernández Brito, quien advirtió, no obstante, que «la clave está en no repetir los errores del pasado». Añadió que el papel de Plocan es precisamente conectar la ciencia con la economía, «pero siempre con respeto a los límites naturales del océano».

La última jornada del festival Ínsula reunió a científicos, divulgadores y público general en torno a una idea común: la ciencia como herramienta de transformación social. El evento, organizado por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, ha desarrollado durante toda la semana charlas, talleres y actividades orientadas a difundir el conocimiento científico desde un enfoque accesible y participativo.

Clausura del festival de divulgación científica Ínsula, con la charla del director de Plocan, José Joaquín Hernández Brito. / LP/DLP

La urgencia de actuar

Hernández Brito cerró la sesión con un mensaje de esperanza: «El océano tiene una enorme capacidad de regeneración, pero necesita tiempo y ayuda. Todavía estamos a tiempo de cambiar la historia», afirmó, entre los aplausos de los asistentes. Su reflexión final resumió el espíritu del encuentro: la ciencia, más que un conjunto de datos, es una manera de cuidar lo que somos.

En su despedida, el director de Plocan volvió a incidir en el papel de la ciudadanía. «No podemos esperar a que los gobiernos lo hagan todo. Cada persona puede contribuir desde su entorno, desde su manera de vivir», señaló. Para él, proteger el océano «no es una opción, sino una obligación moral».