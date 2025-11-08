GAF y la Estrella de la Muerte, una especie mutante que navega la psicodelia con marea alta

En el fondo del océano sonoro de Canarias, bucea una especie exótica que muda forma para moverse en aguas experimentales. La banda canaria GAF, una de las más señeras del Archipiélago, aterriza en la 20º edición del Festival de Musicas Alternativas con el debut en Gran Canaria de Pyramids (2023), su último latido grabado en la profundidad de el espacio cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, durante tres días de clausura, improvisación y reverberación.

GAF, acrónimo de Grifa Ambient Factory, nació a finales de los noventa en Tenerife, apadrinada por el sello Ruin Records. El grupo siempre se comportó como una célula divisible y multiplicable. Un proyecto que cambia pieles y en su historia se ha presentado como su más reciente GAF y La Estrella de la Muerte, u otras como GAF & The Love Supreme Arkestra.

GAF / lp/dlp

La primera toma de tierra de esta minigira de Pyramids fue el 1 de noviembre en El Tanque, una vista anticipada del viaje sideral que emprende la especie mutante GAF a bordo de su Estrella de La Muerte, y que pasará este viernes 14 de noviembre por la Sala Alboroto. «Hay ganas porque cada vez tocamos menos y hace tiempo que no pasamos por Gran Canaria», cuenta Alejandro Padrón, parte del núcleo duro y original de la banda.

El epicentro es Mladen Kurajica, pero el conjunto opera como una comunidad sonora en rotación, donde los integrantes Alejandro Padrón, César Chinarro, Eduardo Villalobos, Felipe González Cabezas, Carolina Machado y J. Martín forman un ecosistema en equilibrio. «A la gente le sigue molando lo que hacemos y en Tenerife dimos un conciertazo», asegura Padrón.

GAF habita un territorio entre el krautrock, la psicodelia y la música experimental, con un lenguaje que evita canonizarse. Las giras por Europa y Asia, las ediciones en Japón, las colaboraciones con Keroxen o Los 80 Pasan Factura, y la fidelidad de un público que entiende el riesgo como virtud, son parte de su ADN como organismo mutante: siempre distinto, pero reconocible.

Durante el verano de 2021, tras dos años de silencio, el grupo se reencuentra en El Tanque, y lo que iba a ser una residencia artística para una banda extranjera se convierte en su laboratorio. Cuentan que para Pyramids no hay partitura ni plan. Solo intuición, largas sesiones y alumbrar su sonoridad con la antorcha de la psicodelia «Al final lo que te pones es a tocar y ahí de repente sale algo que conecta, se graba y a partir de ahí desarrollas», detalla Padrón, que estuvo en la grabación de anteriores trabajos como Dentro de la burbuja (2013) o el hipnotismo de Gamma Bay (2018).

El trabajo llegó tras el éxito de su doble álbum Garden Island publicado en 2021, en aquella ocasión bajo Gaf & The Love Supreme Arkestra, que poco después publicó Ganzfeld. Ese fue el tercer álbum del proyecto The Love Supreme Arkestra, una idea «mucho más libre» en cuanto a géneros, según alega Padrón.

De momento, GAF se centra en la deriva en directo de Pyramids, un doble vinilo editado con Keroxen, completamente instrumental, para el que hilan las canciones sin diálogo sobre el escenario y la entrada del tema inédito Jungle como punto de partida del viaje astral. n