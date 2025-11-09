Morat triunfa en Tenerife: más de 12.000 personas disfrutan de su único concierto en España

Un concierto histórico fue el que se vivió este sábado en Adeje de la mano de Morat, la banda colombiana que volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del pop latino actual. Desde primeras horas de la tarde, miles de seguidores se congregaron para asegurarse un lugar privilegiado frente al escenario y ser parte de este show con entradas totalmente agotadas.

Más de 12.000 personas corearon los grandes himnos de la banda, que irrumpió en un Estadio de Fútbol de Adeje repleto hasta la bandera y que vibró desde los primeros acordes de ‘Faltas tú’ y ‘Cómo te atreves’, hasta la emotiva despedida con ‘Besos en guerra’. Tampoco faltaron otros grandes éxitos de la banda, como ‘Debí Suponerlo’ o ‘Por si no te vuelvo a ver’.

Recién galardonados en Los 40 Music Awards Santander en la categoría de ‘Mejor Grupo o Artista en directo’, la banda volvió a demostrar, esta vez en Canarias, por qué es merecedora de este reconocimiento. Con absoluta complicidad entre ellos y apoyados de una espectacular escenografía, show de luces y pirotecnia, evocaron una noche mágica, que quedará para el recuerdo y en la memoria colectiva de los grandes shows celebrados en el Archipiélago.

Gira

Morat se despide de Tenerife en uno de los mejores momentos de su carrera, tras anunciar su participación en el prestigioso festival de Coachella como broche de oro a su gira ‘Asuntos Pendientes’. Tras este show en Tenerife, con el que cierran su paso por España para este 2025, la banda se prepara para continuar su gira mundial, que los llevará en los próximos meses a Latinoamérica, Estados Unidos y varios países de Europa, reafirmando que su música, sigue cruzando fronteras y conquistando corazones en todo el mundo.

La elección de Tenerife para el único concierto de Morat en España no es casualidad. La isla, conocida por su paisaje volcánico, su clima subtropical y sus paradisíacas playas, se presenta como el destino perfecto para disfrutar de un concierto único en un entorno incomparable.

Este concierto ha estado organizado por New Event, la promotora lider en Canarias, e Iglesias Entertainment, la promotora independiente lider en España, y ha contado con la colaboración de Tenerife Despierta Emociones, Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Adeje, Fred Olsen, Archipiélago Renting, Niccolò's Light, Los 40 y Cajasiete.