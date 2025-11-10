Santiago Díaz: «Quiero que el lector lo pase bien en un asesinato»

¿A qué lugares oscuros de la sociedad nos obliga a mirar su última novela, Jotadé, que presenta en LPA Confidencial?

Es un personaje muy agradecido de escribir. Ya se ha anunciado la segunda entrega de Jotadé y tengo la mente puesta en la tercera. El thriller es el género en el que más cómodo me muevo, sin duda.

¿Qué vio en Juan de Dios Cortés que lo hace un humano real?

Es un inadaptado, un tipo muy valiente, divertido y todo lo que tú quieras, pero siempre de puertas afuera, porque dentro de la comisaría nadie se fía de él. No cae bien porque es gitano, pero tampoco encaja en su comunidad porque es policía. Nada entre esos dos mundos tan diferentes, es lo que le hace muy humano.

¿Que sintió cuando se dio cuenta de que ese personaje secundario de Indira crece tanto que da de sí para ser protagonista de otra novela?

Si vienes del mundo de la tele, del guion, sabes que los personajes explotados sin límite acaban por cansar a los lectores o espectadores. No quería que eso sucediese con Indira (la protagonista de la trilogía Indira Ramos). Por eso decidí que solo tendría tres entregas. Sabía que esta decisión no agradaría a las editoriales así que les di una opción de continuar en el universo a través del personaje secundario de Jotadé. Es un personaje que ya en Indira crece mucho, pero con el protagonismo le vemos más matices y resulta un personaje muy potente.

En Jotadé construye el inicio de su trama a partir del crimen de un crimen, en el que dos hombres son destripados y lanzados al vacío desde un puente y ocasionan un accidente mortal de tráfico. ¿En algún momento le ha puesto en jaque su propia historia?

La televisión hizo que mis procesos creativos empiecen por escaletar toda la novela. Planifico cómo empiezo, acabo y entremedias uso post–its. Tenía claro que con lo que debía empezar la historia era con un ajuste de cuentas, pero me dije que tenía que echar toda la carne en el asador y hacer algo diferente; algo que a la gente le deje clavada en el sofá con el libro en las manos. A partir de ahí ya te cuento cómo son esas personas a las que hemos visto actuar de manera tan cruel. Hay que tener cuidado y no pasarse en el relato con la dureza y la sangre porque puede causar rechazo, pero a mí me divierte en términos de ficción que las cosas me hagan pegar un respingón.

Y no será lo mismo cómo concibe en Estados Unidos el crimen en una novela, a cómo se imagina en España. Parece raro que un personaje de este género pueda asesinar con armas de fuego.

Hay una frase en mi primera novela Talión (2018), en una conversación entre una asesina y un policía ella le preguntaba «¿Cómo te gusta matar a ti?» y la sospechosa respondía «Con una pistola es más sencillo, pero con un cuchillo es más cercano». Un apuñalamiento es más visceral. A la hora de escribirlo no me oculto en que quiero que la gente se lo pase bien leyendo y para eso hace falta siempre un buen crimen.

Que en la novela histórica Los nueve reinos escriba sobre historias de guanches y la considere su mejor novela mucho. ¿Cuál es su relación con el Archipiélago?

No sé ni cuántas veces estuve en Canarias promocionando la novela y documentándome. La de Canarias es una historia de aborígenes muy desconocida y a mí me parece preciosa. Me da mucha rabia que no se conozca tanto. El tema lo encontré por casualidad, por ese conflicto por la momia guanche que estaba en el Museo Arqueológico de Madrid. Cuando leí aquello y descubrí que era una momia sin eviscerar me sorprendí, porque cómo podía ser que hace 1.000 años los guanches consiguieran aquello de lo que ni los egipcios eran capaces. No ha sido sencillo contar esa historia, no solo por falta de documentación, sino porque hubo gente a la que no le pareció bien que viniese alguien de fuera a contar su historia, pero para mí es universal y estoy orgulloso de ella. No tengo ninguna duda de que es mi mejor novela.

¿Es seguidor de la novela negra escrita en Canarias?

He tenido muy buenos amigos, como Alexis Ravelo que ya no está entre nosotros y era todo un fenómeno. Conozco a José Luis Correa, a Miguel Aguerralde… Hay buena novela, como en todas partes, porque el thriller es algo que viaja mucho. Permite mezclar todo tipo de géneros, como por ejemplo la romántica, acción o enigma. De ahí su éxito, y en Canarias hay autores muy buenos.

¿Cómo es su relación con sus personajes? ¿Los ama a ratos, se desentiende de ellos, es una relación familiar?

A mí me encantan los personajes. Los escritores convivimos con nuestros personajes por lo menos un año, aunque sean malos, así que más vale que te caigan bien y encuentres algo a lo que agarrarte, porque si es una persona odiosa el sufrimiento que tienes escribiendo se plasma en la novela. Tienes que encontrar algo que te atrape. Creo también que hay que separarse de ellos y si tienes que matar a uno no te tiemble el pulso. Eso es lo que buscan los lectores, no que ganen siempre los buenos, sino que el relato te sorprenda. Si no todos escribiríamos la misma novela.

Cuesta creer que antes de escribir fuese profesor de Educación Física y comenzase en la literatura porque un verano le picó un bicho novelístico. ¿No había pulsión creativa antes?

Sinceramente, no. Fui siempre un lector muy tardío. No soy el típico escritor al que le haces una entrevista y cuenta que con tres años empezó a escribir sus historias. A mí me aburría lo que me mandaban a leer en el colegio. Sí me gustaban mucho los cómics y las series. Con ocho años me enganchaba a las telenovelas. Eso quedó ahí. Hasta que un verano escribí un guion, como quien hubiese podido hacer cualquier otra cosa, por ejemplo la maqueta de un barco. Cuando me reincorporé a dar clase envié 20 copias del guion a 20 productoras y así fue como acabé trabajando en una serie. Se me debió dar bien porque estuve casi 30 años como guionista.

Y el síndrome del impostor, ¿qué tal?

Es algo que nunca te quitas. Acabó de entregar la segunda parte de Jotadé y pensaba: «Joder, no sé si está bien». Son las expectativas cuando ya has tenido cierto éxito. Ayer la puse en preventa y ya se ha vendido muchísimo, eso da vértigo. Pienso «¡Ya me han pillado!» o «Todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido suerte». Ese síndrome del impostor es bueno, porque te mantiene en alerta. Hay que procurar dar lo mejor de uno mismo.

Lugar: Hotel Parque, c/ Muelle Las Palmas, 2.

Hora: 19.15 y entrada gratuita.