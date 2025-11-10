El trío ‘Cómo vivir en el campo’ aterriza en Talleres Palermo

La programación de Talleres Palermo no para. La vieja carpintería de Guanarteme se presenta como uno de los pocos espacios de la ciudad donde todas las semanas -por no decir prácticamente cada día- hay un plan cultural o musical al que poder acercarse sin complicaciones.

En esta línea, el próximo sábado 15 de noviembre a las 19.00 horas se subirá a su escenario el grupo Cómo vivir en el campo, un trío formado en Madrid que trae a la capital grancanaria su pop cinematográfico, sus letras afiladas, guitarras que abrazan y temas que se quedan.

Pop «luminoso»

Con canciones cantadas en castellano, su música «viaja entre el sonido californiano de finales de los 60 y el noise pop de los 90, dando forma a un pop luminoso y radiante, oscuro y ambiguo», tal y como ellos mismos describen a través de su cuenta de Instagram.

Así, presentan un directo «intenso y apasionado », que ha conquistado al públicoy a la crítica a lo largo de diferentes salas del país o en festivales como Primavera Club, Tomavistas, Octubre, Monkey Week, Maldaltura o Primavera Sound en 2024.

Tras autoeditarse diferentes trabajos, el primer álbum del grupo vio la luz en el año 2012 bajo el título CVEEC. Fue en el verano de 2014 cuando terminaron su segundo disco, que se llamó CVEEC 2, así como el tercero, que salió dos años más tarde, y se llamó CVEEC 3.

Durante la pandemia, llegó el que definen como su álbum más especial Siempre te he amado, nunca he dejado de quererte, toda mi vida es para ti, momento en el que se hicieron escuchar y lograron el reconocimiento unánime de la crítica del país. Finalmente, en 2023, vio la luz Yiyi, su último trabajo.

A finales del mes de octubre de este año, el grupo publicó Gaztetxe, un nuevo adelanto del que será su próximo LP. «Es una cancioncita de amor, amistad y desorden», explica el trío en sus redes sociales.

Con este bagaje, la visita de Cómo Vivir en el Campo a Talleres Palermo promete una tarde de buen pop y guitarras con sabor propio. El trío madrileño llega con la serenidad de quien hace música sin prisas ni artificios, pero con un sello inconfundible. Una ocasión ideal para descubrir -o reencontrarse con- un grupo que combina melodías que se quedan rondando mucho después del último acorde.