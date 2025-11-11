El CAAM celebra 40 años en pantalla del programa 'Metrópolis'
El museo proyectará hasta el próximo viernes 14 de noviembre el ‘Maratón Metrópolis’, un recorrido audiovisual por cuatro décadas, con 32 capítulos elegidos por artistas y comisarios
El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) convierte hoy su sede de Vegueta en un pequeño plató de memoria artística para celebrar los 40 años de emisión ininterrumpida de Metrópolis, el programa de La 2 de TVE que ha contado, semana tras semana, la evolución del arte contemporáneo en España. Bajo el título Maratón Metrópolis, el museo grancanario proyecta desde este martes y hasta el viernes 32 episodios históricos del espacio, muchos de ellos vinculados a artistas y exposiciones que han pasado por el propio CAAM, en un gesto de reconocimiento mutuo entre televisión pública e institución artística.
El director del centro, Orlando Britto, destaca el peso simbólico de este aniversario: «Metrópolis ha sido una ventana al mundo para generaciones que no podían viajar y que conocieron el arte contemporáneo gracias a la televisión». Recuerda que el programa, nacido en 1985, acompañó la normalización cultural de la España democrática y que, en el caso de Canarias, «fue durante años la forma más directa de asomarnos a lo que se estaba haciendo fuera». Por eso, asegura, tiene sentido que el CAAM se sume a la celebración de sus cuatro décadas en antena.
Nueva etapa de 'Metrópolis'
La directora de Metrópolis, María Pallier, repasa la trayectoria del espacio y subraya que una de las claves de su longevidad ha sido no renunciar nunca a la exigencia. «Desde el principio apostamos por una televisión que no subestimara al público», explica. El programa nació en un momento de efervescencia cultural y pronto se convirtió en un archivo vivo de la creación visual, del vídeoarte, de las nuevas tecnologías y de las propuestas más experimentales. «A veces los programas eran casi piezas artísticas en sí mismas», admite.
Pallier, que se jubilará en diciembre, confiesa que esta celebración tiene un matiz emocional: «Se abre una nueva etapa para Metrópolis, pero su espíritu seguirá siendo el mismo: curiosidad, diversidad y pasión por el arte». La selección que se proyecta en el CAAM incluye capítulos dedicados a creadoras como Concha Jerez o Marina Núñez, a fotógrafos como Miguel Trillo y a exposiciones que marcaron las últimas décadas. El público puede entrar y salir libremente de las proyecciones, planteadas como una maratón abierta.
Cultura como servicio público
La consejera insular de Cultura, Guacimara Medina, destaca el valor de que un programa de arte contemporáneo cumpla 40 años en la televisión pública española. «No es fácil sostener durante tanto tiempo un espacio especializado y hacerlo, además, con una calidad reconocida dentro y fuera del país», señala. A su juicio, Metrópolis demuestra que la cultura puede tener espacio en la televisión generalista cuando se trabaja con rigor y con una mirada abierta al mundo. También pone en valor que el CAAM actúe como anfitrión de esta celebración «porque es un museo que entiende la cultura como diálogo y no como exposición aislada».
Un vínculo con Canarias
Orlando Britto recuerda que el programa ha prestado atención a lo que ocurre en el Archipiélago y que varias de las producciones de TVE relacionadas con exposiciones del CAAM forman parte de este maratón. «Para nosotros es importante que quede constancia de que desde Canarias también se ha hecho y se hace arte contemporáneo de primer nivel», afirma.
Mirar atrás para seguir
El CAAM enmarca este Maratón Metrópolis dentro de su línea de programación dedicada a revisar archivos, relatos y memorias del arte contemporáneo. La propuesta no es una simple proyección de capítulos antiguos, sino una invitación a mirar cómo ha cambiado el lenguaje artístico y también la forma de contarlo en televisión. «Cuarenta años después, seguimos haciéndonos preguntas sobre cómo acercar el arte a la ciudadanía», resume Pallier.
La jornada concluye con una idea compartida por los responsables culturales: la necesidad de preservar este tipo de fondos audiovisuales. «Son patrimonio cultural tanto como una obra en sala», apunta Britto, que agradece a RTVE la cesión de los materiales y la complicidad para traer a Gran Canaria esta celebración. «Quienes no podíamos viajar, viajábamos a través del programa. Hoy celebramos que esa ventana sigue abierta», remata el director del CAAM.
