Casa de Colón se abre a la música y la danza venezolana

La Casa de Colón comienza hoy y hasta el viernes 13 de noviembre el ciclo Américas/Venezuela, una cita dedicada a la difusión de la riqueza artística y tradicional del citado país sudamericano, que contempla la música como eje integrador de las diversas manifestaciones culturales de la comunidad panamericana. La iniciativa tiene como objetivo explorar los lazos ancestrales entre Canarias y América, promoviendo el conocimiento de sus realidades pasadas, presentes y futuras.

La programación, de acceso gratuito hasta completar aforo, propone en su primera edición dedicada a Venezuela, un espacio de encuentro entre culturas a través del ritmo, el movimiento y la palabra musical, con la participación de destacados artistas y agrupaciones venezolanas radicadas en Canarias. De la producción de la propuesta se responsabiliza Tájara Producciones.

La programación se abrirá hoy , de 18:00 a 20:00 horas, con un taller de danzas folclóricas venezolanas impartido por la Agrupación Folclórica Cambur Pintón, organización sin ánimo de lucro dedicada a la preservación y promoción de las tradiciones venezolanas en el archipiélago canario.

La sociedad desarrolla su labor en torno al fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad venezolana migrante, impulsando el arraigo, el legado intergeneracional y la conexión con las raíces, costumbres y tradiciones.

El cuatro venezolano, protagonista

El día 13 de noviembre, a las 16:00 horas, tendrá lugar el taller de cuatro venezolano, instrumento emblemático del folclore del país, impartido por el músico Marcel Montcourt, reconocido intérprete y promotor de la música de raíz latinoamericana. Su objetivo es profundizar en los aspectos estilísticos y técnicos del cuatro, resaltando su importancia en el patrimonio musical de Venezuela. Los participantes pueden llevar su instrumento para actividades colaborativas y explorar los elementos de la música venezolana.

Marcel Montcourt tiene dos álbumes como solista y ha colaborado con Autana Trío en dos producciones. Actualmente enseña en el Stage Internacional de Música Venezolana en Francia.

Ese mismo día, a las 19:30 horas, se celebrará un concierto de música popular venezolana a cargo del propio Montcourt y el proyecto Mestizo, una propuesta artística que fusiona la tradición canaria con los ritmos, timbres y armonías de América Latina, especialmente Venezuela, pero también con influencias del folclore latinoamericano en general, el jazz, la música instrumental contemporánea y el pop acústico. Además de Montcourt, el grupo lo componen Danny Martínez (guitarra), Óscar Sánchez (flauta), Kiko González (percusión) y Winter Sánchez (bajo).

Mestizo es un proyecto liderado por el músico Danny Martínez, resultado de una búsqueda profunda por la identidad y la conexión entre culturas.

En esta ocasión, Mestizo se acercará especialmente al repertorio venezolano, ofreciendo dos formatos complementarios: uno instrumental, centrado en la riqueza tímbrica y la destreza técnica, y otro cantado, que celebra la calidez y la emotividad de la voz como vehículo de tradición y modernidad.

El concierto instrumental contará con un ensamble de músicos de amplia trayectoria. n