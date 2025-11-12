‘Mr Bo’ inicia las funciones escolares en el Pérez Galdós

El Teatro Pérez Galdós acoge este fin de semana Mr Bo, una producción de la reconocida compañía vasca Marie de Jongh, finalista en los Premios Max 2025 y ganadora del Premio al Mejor Espectáculo en la Mostra de Igualada 2024. La cita con la familia será este sábado, mientras que el viernes se reservan dos funciones escolares matinales con 600 alumnos de distintos centros educativos de la isla.

La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria inaugura así su programa de funciones escolares 2025-2026, un proyecto educativo consolidado que cada año acerca las artes escénicas a más de 10.000 escolares de toda Gran Canaria.

La iniciativa busca fomentar la sensibilidad artística y el pensamiento crítico entre los más jóvenes, con una programación que combina teatro, música, danza y ópera a lo largo de todo el curso. Entre las próximas citas figuran títulos como Afortunadas, DES (Desestructurados), la ópera Faycán, ReperQusión, Soy salvaje, Los cuernos de Don Friolera, ¿Dónde está Alicia?, ¡Que suene lo bueno! Entre cuerdas, raíces y flow.

La obra dirigida por Jokin Oregi plantea qué ocurre cuando un niño no conoce el «no»

El arte de decir «no»

Mr Bo, dirigida por Jokin Oregi, propone un viaje visual y emocional sin palabras que aborda cuestiones como el poder, la obediencia y los límites afectivos. La obra plantea una reflexión sobre la educación y el amor: ¿qué ocurre cuando a un niño nunca se le dice «no»?

El protagonista, Bo, crece rodeado de complacencia hasta convertirse en un adulto déspota. A su alrededor, tres sirvientes reproducen los mismos patrones de sumisión que él aprendió. En este juego de espejos, la pieza se convierte en una metáfora sobre el poder y la fragilidad humana. «Todos llevamos un potencial déspota dentro. Basta con que los adultos dejemos de ser adultos y olvidemos nuestros límites. Mr Bo habla de eso, de cómo se construye la autoridad y de cuándo hay que aprender a decir basta», explica Jokin Oregi, quien firma también la dramaturgia. Oregi recuerda una anécdota que inspiró el enfoque de la obra: «En una de nuestras funciones escolares en Francia, el público eran niños de tres años. Pensábamos que no entenderían nada. Y fueron ellos los primeros en captar lo esencial. Nos enseñaron que el arte no necesita traducción cuando habla desde la emoción».

El show familiar de la compañía Marie de Jongh fue finalista de los Premios Max

El elenco compuesto por Ana Martínez, Ana Meabe, Javier Renobales y Anduriña Zurutuza, da vida a esta historia sin palabras, donde el cuerpo se convierte en discurso. «El gesto puede ser más elocuente que una frase», sostiene Oregi. «Nos gusta trabajar desde el humor y la ternura, porque el teatro familiar no tiene que ser complaciente; puede ser profundo, crítico y poético a la vez».

Con escenografía de Ikerne Giménez y diseño de iluminación de Edu Berja, el montaje construye un universo visual tan limpio como simbólico. Cada función se acompaña de materiales pedagógicos para el profesorado y los alumnos, diseñados para trabajar en el aula los valores que propone la obra. «El teatro nos permite hablar de lo esencial desde la risa, la empatía y la emoción. Es un laboratorio de humanidad. Los niños no solo ven una historia: se ven a sí mismos en ella», añade Oregi.