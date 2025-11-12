Picasso, Goya, Manolo Millares. o Lola Massieu: La Casa de Colón presenta la exposición 'El original multiplicado'

Durante siglos, calcar un dibujo fue un modo de transmisión de la pintura; y la técnica del grabado, una de las madres de las bellas artes, su herramienta más democrática. La Casa de Colón revisa su fondo documental para presentar una de sus exposiciones más ambiciosas sobre el grabado, en las que exhiben obras de Picasso, Goya, Manolo Millares, Lola Massieu o Carmen Arozena, e incluso reproducciones de La ultima cena, concebido por Leonardo da Vinci.

Para construir El original multiplicado, una monumental muestra de más de 150 obras creadas a partir de técnicas como la xilografía, la litografía o el aguafuerte, los comisarios y conservadores del museo colombino Javier Pueyo y Ramón Gil revisaron más de 2.000 piezas creadas en papel, que forman parte de la colección del Cabildo de Gran Canaria y procedentes de los fondos de Casa de Colón y del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).

Uno de los grabados realizados por Pablo Picasso. / Ángel Medina/ Efe

Inaugurada ayer a las 19.00 horas y abierta al público hasta el 1 de marzo, el leitmotiv de este recorrido se remite a la naturaleza e inventiva de los grabados. Los comisarios señalan como primer pilar el imitatio, que se refiere a las repeticiones que la técnica permite mediante calcos e impresiones para así dar lugar a un nuevo imaginario común mediante la repetición. La segunda, poiesis, brota cuando el artista convierte la técnica en invención, una visión propia del creador contemporáneo.

Este vasto fondo, tan inabarcable para encerrarlo en una sola gran exposición, traza ya próximos futuros expositivos, como una muestra dedicada en exclusiva al Taller de Grabado del Cabildo de Gran Canaria. «Hay una producción del taller que es interesantísima, desde sus orígenes en Casa de Colón, con las imágenes que se hacían en los años 60 para la hispanidad y determinados artistas que se invitaron entonces, hasta todo lo que se ha hecho después con Ana de la Puente. Un material realmente valioso», reflejó Pueyo.

El viaje visual que propone El original multiplicado se estructura en cinco grandes bloques, dispuestos de manera cronológica para abarcar cingo siglos de creación plástica, y al abrigo de la planta alta de la pinacoteca de Vegueta. En penumbra y con las paredes de las salas revestidas de un verde profundo y marcos dorados, una puesta en escena cortesía de Ramón Gil, emerge la primera sección Una ciudad en el mar de Atlas, en la que se exhibe las primeras cartografías de la Macaronesia, el lugar en el que el dios de la mitología griega puso sus pies y descansó en la cordillera africana.

En este tramo se encuentran grabados que ilustran el asedio del capitán holandés Pieter van der Does a la capital grancanaria, las postales con las que Juan Ismael retrató el Risco de San Nicolás y hasta los primeros planos náuticos de las Islas, junto a sus múltiples copias y reproducciones en libros de cartografía. Además, Pueyo y Gil reservan un espacio para ilustrar cómo la creación de estos grabados cambió con la aparición de las representaciones en el globo terráqueo.

En Efigies de religión, poder, vicio y virtud la historia avanza hasta el Barroco, en donde se enfrenta la mirada de Palas, una mujer figura de la mitología griega, frente a otro grabado de Sátiro. Por su parte, en La humanidad doliente, aparece las postales decadentes de Goya, en contraposición a las creaciones de Manolo Millares, y el famoso El grito de Carmen Arozena.

La última parte, titulada Multiplicaciones del arte de vanguardia se centra en la obra realizada en el siglo XX, con los grabados de Tony Gallardo, líder en la clandestinidad de la delegación en Canarias del Partido Comunista de España (PCE), pintó en la carcel, o los grabados de Picasso, Chillida, Chirino, Lola Massieu o Vicki Penfold.

El programa incluye una serie de actividades paralelas que acercan la técnica del grabado a distintos públicos. Bajo el título Tinta, sello y papel, la Casa de Colón desarrolla talleres educativos para centros escolares y familias. El museo organiza encuentros con artistas, en los que los autores explicarán sus procesos y técnicas. Además, cada 15 días coleccionistas privados como entre los que está Daniel Montesdeoca, director del Museo Néstor, expondrán su muestrario de piezas en un espacio temporal de la exposición bautizado La cuarta pared.

Como el mismo grabado, El original multiplicado parte de otros trabajos anteriores, desde la muestra La estampa en Canarias: 1750-1970, que se expuso en la Fundación Cajanarias de Tenerife y la Casa de Colón, además de las exposiciones que el museo americanista dedicó en el pasado a un repertorio variado de autores como Goya, Rembrandt, Juan Ismael, Santero, Santana, Fernando Zona y compañía, y una monumental colectiva El grabado: ¿una cuestión de papel? Estampas y obra gráfica en Gran Canaria, que se alojó en Fundación de La Caja de Canarias (Cicca) en 2015, co-comisariada por Antonio P. Martín y el mismo Pueyo.