El puente cultural de Canarias y Uruguay: una exposición en Guía narra tres siglos de historia compartida y migraciones

A la madre de Rosana Carrete, la actual directora del Museo Histórico Cabildo de Montevideo, nunca se le olvidará aquella travesía con la que cortó el Atlántico. Huía de una Galicia franquista, lo que le condenó a un mes de incertidumbre en la mar, con la mente puesta en que ese barco en el que viajaba con su marido llegase a buen puerto en Montevideo. Microrelatos como el de ella, conforman los "vaivenes históricos" que la comisaria Carrete trata de retratar en Asimetrías, resistencia y memoria histórica, en la que narra tres siglos de historia compartida entre Canarias y Uruguay, y cómo incluso los canarios labriegos y artesanos fueron responsables de la fundación de Montevideo en el siglo XVIII.

La exposición reúne el trabajo de 15 creadores, ocho uruguayos y siete canarios, que se inaugura este viernes en la Casa de la Cultura de Guía, a las 20.00 horas, dirigido a cuatro manos por Carrete y Eduardo Caballero, director del Proyecto Fundación Francis Naranjo. Lejos de que este trabajo quede como una mera revisión cronológica, la exposición ahonda en las migraciones desde diferentes soportes, con cinco piezas de vídeo reproducidas en televisores, una selección amplia de fotografías y trabajos textiles, entre ellos bordados que recuperan material epistolar.

"Somos efectos colaterales de estas historias de migraciones. Hay que revisar estos periodos, porque la historia no es una; se entiende según quién la cuente y cómo la cuente”, asegura Carrete. En el marco de la conmemoración de los 300 años del proceso fundacional de Montevideo, la muestra enfoca una mirada crítica y sensible sobre los procesos históricos que han configurado los vínculos entre Canarias y América Latina.

La artista visual Teresa Correa ofrece series fotográficas sobre uruguayos que viven en Canarias y devuelve la mirada habitual sobre la emigración al convertirla en un flujo mutuo; Agustina Villar transforma postales y cartas en bordados; cose con hilo rojo frases mínimas que permanecen como pequeños mandatos afectivos; las fotografías de viajeros del siglo XIX reaparecen como documentos que exigen una relectura social desde el siglo XXI. Y el uruguayo Alejandro Cruz recoge la vertiente afrodescendiente que se dió mediante el tráfico de esclavos, y que dejó su huella en los ritmos y memoria que perviven en el folclore uruguayo.

A través de documentos, obras y testimonios visuales, la exposición invita a reflexionar sobre las huellas de la colonialidad, las migraciones y las desigualdades que atraviesan nuestra historia compartida. Artistas canarios como Francis Naranjo, Acaymo S. Cuesta, José de León, Miguel G. Morales, Ricardo Zamora y Liliana Zapata dialogan con creadores uruguayos entre ellos Federico Arnaud, Lucía Draper, Agustina Fernández Raggio, Fernando Foglino, Brian Mackern y Gustavo Tabares. Ese diálogo aparece en la elección de materiales y en el tono de muchas piezas, tanto en las fotografías como en los tejidos y en los vídeos, y produce una sensación de movimiento continuo entre ambas orillas. La muestra permanecerá en Guía hasta el 13 de diciembre con entrada libre.

Casos como el de Mercedes Pinto, escritora tinerfeña exiliada en Uruguay en 1924, o el de Leopoldina Armas, madre canaria de dieciocho hijos que vio emigrar a la mayoría de ellos a Montevideo durante el franquismo, se entrelazan en este recorrido que aborda el fenómeno migratorio desde una dimensión humana, social y afectiva. La exposición reivindica así la memoria de quienes, desde el desarraigo y la adversidad, contribuyeron a construir nuevas realidades colectivas. Y así lo refleja Carrete: “La historia genera tensiones, cuando hablamos de migraciones, lo hacemos también de desarraigo y dejar atrás una vida”.

Carrete recuerda que las primeras familias proceden en su mayoría de labriegos y artesanos canarios; el Estado colonial concede títulos honoríficos y solares como estímulo para poblar el territorio, medida que colisiona con las poblaciones ya asentadas. La muestra no traza una cronología rígida en sala; la comisaria prefiere ensamblar episodios que conectan ese origen con oleadas migratorias posteriores, hasta las migraciones del siglo XX y las corrientes asociadas al franquismo.

Carrete insiste en la potencia de las “historias mínimas”. Cuenta que las travesías duran meses: escasez de agua, infestaciones y penurias durante la travesía en barco marcan la experiencia migratoria. “Migrar es desarraigo. Nadie emigra por puro turismo; hay causas económicas, familiares o políticas”, sostiene. Ese foco en la vida cotidiana aparece en piezas que rescatan cartas, postales bordadas y fotografías familiares. En particular, los bordados de Agustina Villar extraen frases de las cartas que enviaban las abuelas y convierten la tarjeta postal en soporte de memoria y afecto.

“No es por seguir una agenda; es para equilibrar el relato sobre el aporte de las mujeres”, afirma. Las fotografías y los textos biográficos que acompañan a estas piezas subrayan trayectorias de resistencia, exilio y protagonismo cultural. En sus agradecimientos, la comisaria no se olvida de la ayuda de mediadoras culturales en Montevideo, como Inmaculada Cedrés, presidenta de la Sociedad Islas Canarias en Uruguay, que le facilitó la conexión entre familias, archivos y artistas.