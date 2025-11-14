Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gáldar cuestiona qué significa ser humano en la era de la IA

La jornada ‘Arte, ciencia y Tecnología: ética del propósito’ abrió el proyecto ‘Las vidas que nos dejaron’, un espacio para reflexionar sobre memoria, tecnología y sentido vital

De izquierda a derecha, Katya Vázquez, Juan Olvido, Juan Pedro Calderón, Adriana Suárez y Nayra Moreno. / Rayco Tacoronte

Pese a los obstáculos que la borrasca Claudia parecía imponer en la agenda de eventos de Gran Canaria, el Teatro Consistorial de Gáldar fue ayer un superviviente ejemplar ante las lluvias y los fuertes vientos que azotaban la Isla desde la noche previa. El encuentro titulado Arte, Ciencia y Tecnología: La ética del propósito comenzó a las 19.00 horas, sin inconvenientes meteorológicos, para demostrar que la creación artística, la divulgación científica y la reflexión ética son capaces de darse la mano ante los desafíos que la inteligencia artificial (IA) plantea hoy en día.

De izquierda a derecha, Lluís Serra, Octavio Caraballo, Migdalia Machín, Carlos Ruiz, Miguel A. Ortega y Andrea Casarrubios. / Rayco Tacoronte

Memoria y propósito

El acto sirvió también como marco para presentar Las vidas que nos dejaron, un proyecto coordinado por Esperanza Quevedo Artiles que recupera las historias de «37 personas que tocaron tanto el alma, que otras han decidido escribirles y honrarles». «Las vidas que nos dejaron no las hace una inteligencia artificial», subrayó, reivindicando el valor humano de la memoria. Fernando Canellada, director de LA PROVINCIA, procedió a leer los nombres que conforman la iniciativa, destacando «la luz, el dolor y la esperanza» que habitan en estas biografías.

El pensamiento del filósofo Daniel Innerarity marcó el eje conceptual de la noche, a través de un vídeo grabado en Madrid. En él abordó la necesidad de distinguir «para qué» se usan las herramientas tecnológicas. «El sistema de responsabilidad es híbrido: humanos y máquinas debemos repartirnos las tareas», sostuvo, advirtiendo tanto del exceso de confianza como de la desconfianza injustificada hacia la IA.

La música como espacio de reflexión

Tras esta introducción, la música tomó el escenario. La violonchelista y compositora Andrea Casarrubios, junto al pianista Miguel A. Ortega, interpretó tres obras explicadas por ella misma. Sonia, escrita en honor a la jueza Sonia Sotomayor, buscaba transmitir «determinación, humanidad y capacidad de escucha». En Mensajes del agua, una pieza meditativa; y Silbo, inspirada en el silbo gomero, la artista quiso «crear un espacio de renovación y reflexión». El público la recibió con emoción, especialmente tras el regalo de un silbo artesanal entregado por Estefanía Mendoza, presidenta de la Asociación del Silbo Gomero.

Andrea Casarrubios y Miguel A. Ortega durante su actuación. / Rayco Tacoronte

La mesa de debate

La mesa de debate reunió a la poeta e investigadora Katya Vázquez Schröeder, que defendió la insustituible fisicidad del arte: «La IA puede hacer un poema perfecto, pero yo le pido al arte que me ponga los pelos de punta». El investigador Juan Olvido Perera (ULPGC) advirtió sobre la «pérdida de espíritu crítico» y señaló que esta nueva era tecnológica «nos obliga a redefinir creatividad y procesos artísticos». También intervino Adriana Regidor, quien subrayó la importancia de una educación que prepare a las nuevas generaciones «para convivir con herramientas que transformarán su manera de aprender y de relacionarse». Por su parte, Juan Pedro Calderón, de AgnosPCB, ofreció la visión más inquietante al afirmar que los modelos de lenguaje avanzados «ya realizan en minutos el trabajo de perfiles muy cualificados» y alertó sobre el uso acrítico que la sociedad hace de estas herramientas.

El cierre emocional llegó con la intervención de Octavio Caraballo, viceconsejero del Gabinete del Presidente, quien recordó que «la inteligencia artificial podrá calcular, pero solo la inteligencia emocional puede conmover». Su reflexión sobre la herencia humana, marcada por la relación con su propio padre, hiló el sentido final del acto: «La vida que nos resta no se mide en años, sino en propósitos».

De izquierda a derecha, Katya Vázquez, Juan Olvido, Juan Pedro Calderón, Adriana Regidor y Nayra Moreno; durante la mesa de debate. / Rayco Tacoronte

Participación institucional

Solo entonces intervinieron la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín; y el concejal de Patrimonio Histórico de Gáldar, Carlos Ruiz, quienes agradecieron la participación del público pese al temporal y celebraron que Gáldar «siga siendo un espacio donde la cultura dialoga con su tiempo». Su saludo institucional sirvió como broche final de una jornada marcada por la música, la ética y el debate sobre la inteligencia artificial.

