María Peláe, lleno absoluto en las Islas

Festival Mar Abierto cerrará su 19ª edición por todo lo alto con las entradas agotadas para María Peláe en sus dos únicas citas en Canarias para su gira El Evangelio. El público grancanario la recibirá en el Auditorio Alfredo Kraus el próximo 21 de noviembre, mientras que su paso por Tenerife será al día siguiente, en el Teatro Leal.

Con este nuevo lleno absoluto, el festival suma otro éxito a una temporada marcada por el apoyo del público y la calidad de su cartel. María Peláe se une así a los sold outs de la temporada protagonizada también por Pastora Soler, Depedro, Ana Belén, Guitarricadelafuente y Sole Giménez. De esta forma, el ciclo cierra una edición histórica y ya comienza a calentar motores para su 20º aniversario con más artistas, como Víctor Manuel, ya confirmado para actuar en noviembre del próximo año en Gran Canaria.

María Peláe regresa a Canarias en una nueva etapa de su carrera con su cuarto álbum, El Evangelio, un trabajo con el que consolida su estilo personal y su mezcla única de copla, flamenco, pop y electrónica. La cantautora malagueña se ha ganado un lugar destacado en la escena musical por su autenticidad, su poderosa presencia escénica y unas letras llenas de ingenio, humor y crítica social. Con temas como Que vivan las mujeres o Mi tío Juan ha logrado conectar con distintas generaciones que celebran su energía y su manera de reinterpretar la tradición desde una mirada contemporánea.

En esta gira, Peláe propone un espectáculo cargado de fuerza y emoción, donde el taconeo, la improvisación y su característico sentido del humor se combinan con una producción moderna y cuidada. Con El Evangelio, la artista invita al público a vivir un concierto intenso, vibrante y lleno de mensaje, en el que la conexión con sus seguidores es el eje principal. Su carisma natural y su talento sobre el escenario la han convertido en una de las voces femeninas más destacadas y queridas del panorama musical actual.

La próxima cita del Festival Mar Abierto será This is Michael, el mejor tributo del mundo a Michael Jackson, que aterrizará mañana en el Pabellón Santiago Martín. Se trata de un espectáculo en toda regla con bailarines y escenografía que representan los iconos del rey del pop.

Lugar: Auditorio Alfredo Kraus, Paseo de Las Canteras

Hora: 20.00 horas