La Policía investiga la muerte de la cantante Encarnita Polo en una residencia de Ávila

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la muerte de la actriz y cantante Encarnita Polo, una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta y que triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco', que ha fallecido este viernes a los 86 años en una residencia de Ávila.

La Policía Nacional ha informado en un mensaje enviado a los medios que este viernes se ha producido un fallecimiento en la residencia Decanos de Ávila que está siendo investigado por la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Fuentes cercanas a la investigación han indicado a EFE que la fallecida es Encarnita Polo, de 86 años, y que ha sido otro residente el que la ha agredido provocando su muerte.

Por otra parte, su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados.

"Con un dolor inmenso quiero comunicar que mi madre, Encarnita Polo, ha fallecido hoy en Ávila, la ciudad donde vivimos y donde pasó sus últimos años rodeada de cariño", es el mensaje que ha enviado la hija de Encarnita a sus allegados.

Y añade: "para muchos fue una cantante y actriz inolvidable, una pionera del flamenco-pop cuya voz y personalidad marcaron a varias generaciones. Pero para mí fue, ante todo, mi madre: una mujer fuerte, divertida y con un carácter único".

Pide respeto y privacidad la familia en estos momentos tan delicados e indica que no hará declaraciones públicas ni concederá entrevistas: "Necesito vivir este duelo en silencio y en paz, cerca de quienes la quisimos".

Y finaliza diciendo: "a quienes la admiraron y siguen recordándola con cariño, solo puedo darles las gracias".

Referente en el panorama musical de los sesenta y setenta

Nacida en Sevilla en 1939, Encarna Polo logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español de los sesenta y setenta y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

La artista riunfó con canciones como 'Paco, Paco, Paco' y 'Pepa Bandera', y con esa forma tan particular de fusionar el flamenco y el pop que la granjeó una gran popularidad y la catapultó en la televisión de la época.

Nació en Sevilla el 22 de enero de 1943 en el seno de una familia numerosa, pero se crió en Barcelona, donde su madre se trasladó tras fallecer su padre. Allí inició en el mundo de la canción con la ayuda del bailarín Antonio Marín.

Aconsejada por el cantante francés Charles Aznavour, abandonó a principios de los años sesenta su repertorio andaluz para convertirse en una cantante de pop.

En 1963 grabó su primer disco, con temas como 'La balada del amanecer' y 'Sobre la playa', al que siguieron 'Un sueño roto' y 'Yo que te quiero'.

Editó en 1965 sus canciones 'Andaluza', 'Larga calle' y '1000 horas', tema este último con el que se presentó al Festival de la Canción del Mediterráneo.

La actriz y cantante Encarnita Polo y su esposo, el compositor argentino Adolfo Waitzman, posan para la prensa tras el nacimiento de su primera hija, Raquel. (14-05-1970). / EFE

En esa época, la cantante intervino en programas musicales de éxito de TVE como 'Los amigos del lunes', 'Noche del Sábado' o 'La hora de'. Sus actuaciones fueron seguidas en Portugal, Francia e Italia, país en el que obtuvo en 1964 el primer premio en el festival de la RAI por 'Napoli Contra Tutti'.

Televisión y cine

Con su creciente popularidad, pronto fue llamada por la televisión y el cine. En 1965, de la mano de Domenico Modugno, debutó en el largometraje musical ‘Scaramouche’.

También en Italia participó en el rodaje de cuatro 'westerns' y en 1966 protagonizó en España la película '07 con el 2 delante', bajo la dirección de Ignacio F. Iquino.

De 1967 fue 'La balada de Bonnie and Clyde', con la que cosechó importantes éxitos discográficos y a la que siguieron 'Nada sabes de la vida' y 'Al estar enamorado'.

A finales de los sesenta, y de la mano del que luego fue su marido, el compositor argentino Adolfo Waiztman, dio un nuevo giro a su carrera musical con trabajos en los que fusionó el flamenco y el pop.

De esta fusión surgió en 1969 la nueva versión de 'Pepa Bandera', que se convirtió en su gran éxito, número uno en las listas musicales de la época.

'Paco, Paco, Paco', su segundo gan éxito

En 1970 obtuvo su segundo gran éxito discográfico con 'Paco, Paco, Paco', al que siguió 'Olé', con el que la cantante se consagró definitivamente en el movimiento entonces denominado 'flamenco-pop'.

Seleccionada para competir en el programa-concurso de TVE 'Pasaporte a Dublín', de Valerio Lazarov, grabó entre 1971 y 1972 numerosas canciones que fueron populares en la época. Además realizó la versión cantada de la sintonía compuesta por su marido Adolfo Waitzman para la serie de televisión 'Este señor de negro', que protagonizó el fallecido actor José Luis López Vázquez.

La cantante y actriz Encarnita Polo. (15/11/2012) / EFE

Tras su separación matrimonial se alejó temporalmente de los espectáculos y posteriormente grabó el disco 'Desperté'.

En 1982 editó el LP 'Encarna Polo' y diez años más tarde, en 1992, el disco compacto 'Encarná', un recopilatorio de sus canciones más conocidas. Su disco ‘Loca’, de 1998, fue una de sus últimas grabaciones.

Desde entonces, su actividad profesional se redujo de forma notoria, si bien era un rostro popular muy querido e invitado a programas televisivos.

En noviembre de 2012 desveló ser una de las personas afectadas por las preferentes de Bankia y aseguró haber perdido considerables fondos.

Los últimos años vivió alejada de los medios de comunicación y fue tratada de un cáncer.