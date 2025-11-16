El sonido de los 90 y los 2000 resucitará con Eterna Fest en Infecar

El Eterna Fest 2025aterriza en Las Palmas de Gran Canaria con su primera edición los próximos 28 y 29 de noviembre, con una propuesta que combina la pasión por la música del recuerdo y los grandes nombres del rock y la electrónica con un montaje técnico de primer nivel. Durante dos jornadas, Infecar se transformará en un punto de encuentro para los amantes de los directos, el ocio alternativo y la nostalgia de los grandes conciertos.

«Queremos que el público vuelva a sentir la emoción de los grandes directos, que reviva esa conexión entre escenario y gente que marcó una época», explica Fernando Santana, organizador del evento. Con un cartel que homenajea a bandas como Linkin Park, Daft Punk, Muse o System of a Down, el festival promete una experiencia musical inmersiva, con sonido de alta fidelidad y una producción cuidada.

BAM DJ / LP/DLP

Tributos de alto voltaje

El viernes 28, el público podrá disfrutar del potente directo de Linkoln Park, tributo que recrea la energía y la dualidad vocal de Chester Bennington y Mike Shinoda con una fidelidad sorprendente. También actuará Kristóf7s, artista húngaro, campeón mundial de Loop Station, que presentará un set electrónico con versiones en directo de temas conocidos del rock y el metal. Completará la jornada el grupo grancanario Cinco Grados, que llenará el escenario de Infecar con versiones de bandas como The Strokes, Pearl Jam o Led Zeppelin.

El sábado 29 tomará el relevo Robot Rock Alive, considerado uno de los mejores tributos a Daft Punk del mundo, con una producción audiovisual que incluye cascos, trajes LED y visuales sincronizadas. El día se completará con Armenian, banda zaragozana que rinde homenaje a System of a Down, y Uprising, tributo a Muse reconocido por su fidelidad sonora. Entre los conciertos, el DJ BAM mantendrá la energía del público con un set que mezcla house, rock e indie.

Cinco Grados / LP/DLP

Evento comprometido con la sostenibilidad

«Queríamos un cartel que conectara con distintas generaciones», comenta Santana. «Hay un público que creció con esta música y que no siempre encuentra en Canarias espacios que celebren su banda sonora vital. Eterna Fest es un punto de encuentro para quienes siguen vibrando con esos himnos», comparte.

Más allá del espectáculo, Eterna Fest se presenta como un evento comprometido con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El festival promueve el consumo responsable, la energía verde, la igualdad y el empleo local, además de una campaña para fomentar el uso del transporte público y la conciencia ambiental.

kristof7s / LP/DLP

«No queríamos que fuera solo diversión; también debe dejar un mensaje positivo», señala Santana. «Tenemos una responsabilidad como organizadores de eventos: hacer que la gente disfrute, pero también que piense en cómo hacerlo de forma sostenible».

Cartel de Eterna Fest 2025. / LP/DLP

Homenaje generacional

El evento, producido por Play-In Producciones, quiere conectar con las generaciones X y millennials, además de atraer a nuevos públicos interesados en la música que marcó las últimas décadas. «Había un vacío en la oferta cultural de las Islas para quienes crecieron con Linkin Park o Daft Punk. Este festival llena ese hueco y, al mismo tiempo, abre la puerta a los más jóvenes», explica el organizador.

Infecar ha sido el espacio elegido por sus condiciones técnicas y su capacidad para acoger un montaje de gran formato. Allí se instalarán carpas, zonas de descanso, food trucks y barras, creando un entorno cómodo y accesible. «Infecar nos permite crear un festival de nivel internacional, pero con sello canario. Queremos que la gente salga con la sensación de haber vivido algo irrepetible», añade.

Uprising. / LP/DLP

Con su combinación de homenaje, tecnología y compromiso social, Eterna Fest 2025 aspira a convertirse en una de las grandes citas musicales del otoño en Canarias, una experiencia que promete rescatar el espíritu de los conciertos de los 90 y 2000 y proyectarlo hacia el presente.