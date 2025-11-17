Los Coquillos presentan su nuevo ‘single’

La banda grancanaria Los Coquillos hizo público el pasado viernes un adelanto del que será su nuevo disco. Se trata de una «reimaginación» de Astucias, una canción que el grupo grabó originalmente en 1991 en su primer álbum, El Crimen Perfecto. El single ya está disponible en las plataformas digitales.

Esta nueva versión, grabada en los estudios Pin Up Recordings, cuenta con la producción de El Quebradero: Alby Ramírez y Sergio Miró (TheBirkins) y con un arreglo de cuerdas del multiinstrumentista americano Chris Carmichael, cuyo trabajo figura en discos de artistas de la talla de Linda Thompson, Ron Sexmith, Josh Rouse o Steve Earle, así como en documentales como el que se ha estrenado recientemente sobre Sheryl Crowe.

Tal y como ha explicado el grupo, habrá que esperar hasta 2026 para conocer su nuevo trabajo después de 25 años. Se trata de un álbum de «reversiones» que captará la esencia del sonido ‘coquillo’, al recrear sus éxitos más importantes con nuevos arreglos y con una producción actual y de alta calidad. El disco invita a hacer un viaje nostálgico, pero a la vez fresco y contemporáneo. Estas nuevas reversiones, a las que se le añadirán nuevas composiciones, reflejarán también su evolución como artistas.

En 2025 se cumplieron 35 años del nacimiento de esta banda, una de las más representativas de la Historia del Rock del Archipiélago Canario en los años 90. La frescura y creatividad de las composiciones de Miguel Cedrés y Paco Chavanel, la contundencia en la base rítmica con Miguelo Arencibia a la batería y la característica voz de Ginés Cedrés, les ha hecho únicos .

Su música ha sido referente de una época inolvidable y han dejado una profunda huella en miles de seguidores, no solo en España, también en muchos países de Latinoamérica con su hit Borracho hasta el amanecer. n