‘La Reina de las Nieves’ agota casi su tercera función en Telde

A casi dos semanas del estreno de La Reina de las Nieves y con apenas cuarenta localidades libres de la tercera función programada tras el vertiginoso ritmo de ventas de las dos primeras, el 29 y 30 de noviembre en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, el nuevo espectáculo familiar de Camino Viejo Producciones se postula como el gran estreno teatral de esta temporada.

Con la dirección de Víctor Formoso, quien ha adaptado el cuento original de Hans Christian Andersen coincidiendo con el 150 aniversario de la muerte del autor danés, La Reina de las Nieves tiene a Eira como protagonista de un relato que transcurre en Estación de Invierno, situada en un mundo dominado por el hielo donde los sentimientos están prohibidos y las emociones han sido encerradas bajo llave.

Protagonizada por Alexia Rodríguez, Circe Santana, Nati Vera, Maykol Hernández, Víctor Formoso y Álvaro Herrera, con la Producción Ejecutiva en manos de Natividad Santana, la llegada de dos visitantes a la Estación de Invierno pone el lugar del revés generando un cambio tanto para la Reina de Las Nieves como para el resto de personajes quienes emprenden un apasionante viaje inesperado al centro de sí mismos.

La Reina de Las Nieves se estrena el 29 de noviembre en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde y con inicialmente una función más programada para el domingo 30, las localidades se agotaron sólo con su anuncio en redes sociales obligando a programar a las 18.00 horas del domingo un nuevo pase.

La pieza de Christian Andersen es una obra dotada de una estructura dramática versátil, dividida en escenas con distintas ambientaciones que permiten otorgarle un gran atractivo visual al espectáculo. Camino Viejo Producciones, compañía canaria que ha llevado por los teatros de las islas otras obras de este autor como El Soldadito de Plomo, La Sirenita o Pulgarcita, no quería dejar pasar por alto el aniversario de Andersen.

Tras el estreno en Telde, Camino Viejo, compañía canaria líder en producciones de espectáculos familiares, llevará a los escenarios de las islas La Reina de Las Nieves. n