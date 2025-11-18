Deep Purple volverá a Barcelona en 2026 mientras habla por primera vez de su retirada

No son ya muchos los grupos de rock surgidos en los años 60 que quedan en pie, y menos todavía, los que siguen grabando álbumes con canciones nuevas. Uno de ellos es Deep Purple, que ha anunciado disco para 2026 y que se prepara para una larga campaña de conciertos. Uno de ellos, confirmado este martes, es el que ofrecerá en Barcelona, el 19 de octubre de 2026 en el Sant Jordi Club.

Una actuación en la que el grupo, pionero del hard rock creado en 1968, autor de clásicos como ‘Smoke on the water’, ‘Highway star’ o ‘Black night’, y del legendario doble álbum ‘Made in Japan’ (1972), se presentará con una formación que conserva a tres componentes de su etapa dorada: Ian Gillan (voz), Roger Glover (bajo) e Ian Paice (batería). Junto a ellos están el teclista Don Airey, que desde 2002 ocupa la plaza del miembro fundador Jon Lord, y el guitarrista Simon McBride, que en 2022 suplió a Steve Morse (quien, a su vez, en 1994 reemplazó al histórico Ritchie Blackmore). Apenas dos años después de lanzar su último disco, ‘=1’ (2024), la banda publicará su relevo el año que viene. Será el quinto álbum con material original que Deep Purple publica desde 2013.

El punto y final "no está lejos"

El anuncio se produce pocos días después de que el cantante de la banda, Ian Gillan (que en agosto cumplió 80 años), hablara por primera vez de la posibilidad del retiro en una entrevista a la publicación británica ‘Uncut’. El vocalista confesó que está perdiendo la vista. “Solo tengo un 30% de visión. No mejorará. Eso hace que la vida sea misteriosa. Lo más difícil es trabajar con la tableta. Esto de envejecer es divertido. Te partes de risa. Bueno, a veces sí, y a veces, no. Ando por la calle y oigo que se me ha caído algo, ¡clang!, algo más que se ha perdido. En realidad, nada ha cambiado, salvo que ya no puedo saltar con pértiga. Aparte de eso, las cosas se mueven un poco más despacio. Pero nada ha cambiado”, explicó Gillan con unas gotas de humor. Y añadió: “Creo que si llego a perder mi energía pararé. No quiero ser motivo de vergüenza para nadie. No estamos lejos de eso. Es algo que te pilla desprevenido, sin darte cuenta”. El destino ha querido que estas palabras lleguen apenas una semana después de que David Coverdale, el cantante que, entre 1973 y 1976, supliera a Ian Gillan en Deep Purple (y que más adelante triunfó con Whitesnake), anunciara en un video que se retira de los escenarios a los 74 años por problemas de salud.

El concierto de Deep Purple en el Sant Jordi Club contará con el grupo británico Jayler como invitado. Las entradas saldrán a la venta exclusivamente en la web getrock.es: preventa este miércoles a las 11.00 h. y venta general el viernes también a las 11.00 h. El ‘show’ se encuadra en una gira que, el verano que viene, les llevará a otros cuatro escenarios españoles: el 4 de julio en el festival Músicos en la Naturaleza (Gredos, Ávila), el 5 en Pamplona, el 9 en Marbella (festival Starlite) y el 10 en Cádiz.