Música
Tras la separación de Andy y Lucas llega la (no) ruptura de Sonia y Selena
El representante confirma que el dúo "seguirá cumpliendo con sus compromisos y demás", pero que eso no impide que Sonia Madoc persista en paralelo en su ilusión de hacer carrera por sí misma.
Diego Sánchez
En unos meses marcados por la sorprendente separación de Andy y Lucas, que ha acaparado titulares y debate en todo el país, otro dúo histórico vuelve a situarse en el centro de la actualidad musical: Sonia y Selena. Aunque sus trayectorias y estilos son distintos, las dos rupturas han reavivado la conversación sobre la fragilidad de las alianzas artísticas que marcaron a toda una generación.
Himno del verano
Dos décadas después de irrumpir en el panorama musical con uno de los grandes himnos del verano, Yo quiero bailar, el dúo formado por Sonia y la castellonense Selena vuelve a acaparar titulares. Esta vez, por una ruptura que ha generado sorpresa entre seguidores y profesionales del sector.
En las últimas horass, distintas fuentes televisivas, entre ellas Omar Suárez en el programa Fiesta de Telecinco, han revelado que Sonia Madoc habría decidido emprender un camino en solitario. Aunque su representante insiste en que ambas cumplirán los compromisos ya firmados como dúo, la realidad apunta a que la brecha profesional entre ellas es cada vez mayor.
Benidorm Fest 2025
La noticia llega apenas unos meses después de su regreso a los escenarios con motivo del Benidorm Fest 2025, donde presentaron Reinas, un tema que celebraba simbólicamente su reencuentro tras años de caminos divergentes. A pesar del empuje popular, la propuesta no consiguió superar las votaciones del jurado, dejándolas fuera de la final. Aun así, aquel retorno reavivó el entusiasmo entre sus seguidores.
El origen
Fue en el año 2000 cuando, tras participar en un castin, Madoc (Barcelona, 1974), la rubia, y Selena Leo (Castellón, 1975), la morena, se conocieron directamente en el estudio del productor Xasqui Ten. "Buscaban chicas que tuvieran buena imagen, que conectaran bien, pero que fueran muy dispares para que hubiera contraste", recordaron en una charla sobre una primera asociación que no se extendió más allá de un año por sus diferencias, pero que dejó éxitos como Yo quiero bailar.
Diez años después del fenómeno volvieron a reunirse por el aniversario para regrabar su canción estrella, pero la colaboración tampoco cuajó.
En 2024 anunciaron su reunión, esta vez "desde la armonía, desde el buenrollismo" y de hacerlo por su "propia voluntad", para ofrecer sus primeros conciertos en décadas y participar en Benidorm Fest 2025. A partir de ahora todo a su alrededor es una incógnita.
