Viva Suecia nueva confirmación al Granca Live Fest 2026: así será el concierto del 2 de julio
La banda murciana Viva Suecia, referente del rock alternativo e indie rock en España, es la primera confirmación para el jueves 2 de julio
El Granca Live Fest 2026 anuncia Viva Suecia como la primera confirmación para el jueves 2 de julio. La banda murciana, referente del rock alternativo e indie rock en España, actuará ese día con un directo cargado de energía y emoción.
Viva Suecia: una banda en pleno estado de gracia
Con Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo) y Fernando Campillo (batería), Viva Suecia se ha consolidado como una de las formaciones más importantes del panorama nacional. Su nuevo álbum, Hecho en Tiempos de Paz, ha marcado un hito en su trayectoria, con singles como “Dolor y Gloria”, “Deja Encendida Una Luz”, “Sangre” y “Querer”, que están superando todos sus registros anteriores.
Viva Suecia arrasa en ventas y público: su próxima gira por grandes recintos —incluyendo dos fechas en el Movistar Arena— confirma su enorme tirón y su posición como uno de los directos más esperados del país. Su estilo combina melodía, fuerza guitarrera y arreglos épicos, acompañando la intensa voz de Rafa Val, que se ha convertido en la seña de identidad de la banda.
