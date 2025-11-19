'Afortunadas', la deriva de Trump en Felipe III

«Si escuchas el decreto de expulsión de Felipe III de los moriscos en el siglo XVII y lees las medidas de Trump contra los inmigrantes en el XXI verás que hay muchos paralelismos entre ambos». Son las palabras de Rafael Rodríguez, director de la compañía 2RC, que representará la obra Afortunadas este viernes y sábado, a las 20.00 horas, el Teatro Pérez Galdós, y que está ambientada a comienzos del siglo XVII, durante la expulsión de los moriscos de España. El proyecto está coproducido entre el coliseo grancanario, la compañía aruquense y Nigredo Teatro, y forma parte del Ciclo Antiqva, dedicado a la recuperación y reinterpretación contemporánea del patrimonio teatral y musical. «La obra también va sobre el tema de la identidad: cada uno es libre de elegir estar con quien quiera porque estamos yendo a un territorio donde nos marcan un tipo de moralidad, todos con el mismo patrón, y vamos cada vez a peor», añade el director de la compañía.

Afortunadas ha sido escrita por Eva Hibernia y Albert Tolá que han participado en el proyecto Canarias escribe teatro. La historia está protagonizada por Saray Castro, Alicia Ramos, Mingo Ávila y Rodrigo García de Olza, quienes dan vida a un abanico de personajes que se mueven entre el ingenio, el deseo, la contradicción y la lucha constante por la libertad. El personaje central, Nemorina, huye de los guardas que ejecutan la expulsión de los moriscos. Su única riqueza es un libro de saberes mágicos que codicia el nuevo obispo y valido del rey. Al llegar a Canarias, cruza su destino con otros dos fugitivos: un esclavo que escapa disfrazado de mujer y un alférez pendenciero que oculta un oscuro secreto. Los tres se alían para sobrevivir y burlar a un sistema que los persigue. Pero la llegada del temido obispo a la ciudad donde esperan embarcar obligará a todos a jugar sus cartas.

Taberna

La historia juega con los anacronismos. Así, tras un monólogo inicial, la acción se traslada a una taberna en Madrid donde una periodista entrevista a un arzobispo por la compraventa del citado libro mágico. Al mismo tiempo el personaje protagonista, Memorina, que es la amante de Lope de Vega, se entera en la casa de este a través de la televisión del edicto de expulsión de Felipe II. Ella es morisca con lo que tiene que huir antes de que vengan a buscarla. La siguiente escena es cómo se produce el camino a Canarias que pasa por una calesa por Castilla o el viaje en barco a través del Atlántico.

«En el fondo es un viaje de huida», asegura Rodríguez. «Y el obispo está buscando el libro mágico porque es judío y quiere curarse también de ese estigma, con lo que es un juego con identidades para sobrevivir». En lo referente a Canarias todo está estudiado a través de elementos históricos reales con un trabajo en el que ha intervenido Manuel Lobo. «El rey mandó un valido a Las Palmas para estudiar la situación de los moriscos en Canarias», continúa Rodríguez. «Entre los siglos XV y XVI los europeos iban a África, se hacían cabalgadas y se traían beréberes porque se había esquilmado toda la población guanche aborigen ya que se habían vendido como esclavos fuera», subraya. «Hubo que ir a buscar población a África para reprobar la Isla y cultivar la tierra de los anteriores esclavos». Como existía ese peligro de que si se echaban a todos los moros del mismo modo que en la Península se repitiera la misma situación, se hizo un decreto de salvación "en el que se permitió que en Canarias sí pudieran convivir».

El espacio sonoro ha sido ideado por Isabel Álvarez, quien busca su inspiración en la procedencia y raíces culturales de los protagonistas. Así, la obra incluye piezas de jarchas mozárabes, tajarastes, malouf, poesía tuareg, sones de chachapoyas del siglo XVI o fragmentos de partituras del siglo XVII inéditas del archivo de la Catedral de Las Palmas. Por su parte, Albert Tola subrayó que la obra pone en cuestión asuntos de hoy en día, como «la persecución a los inmigrantes o el auge del utraderechismo». Su objetivo ha sido recrear la época y las maneras de hacer teatro del siglo XVII pero sin renunciar a hacer un relato «muy apegado a la actualidad», que cuestiona fenómenos de ahora y siempre, como el rechazo por miedo al diferente o el afán de imponer su voluntad de quien se cree mejor que los demás. Por su parte, Eva Hibernia destacó la aparición de «temáticas espejo», cuestiones y lacras que parecen del pasado pero que, de forma recurrente, retornan cíclicamente al presente por empuje de determinados intereses. Un propósito individual y egoísta, en primera instancia, que, sin embargo, por obra de un giro escénico inesperado, les encaminará de forma inesperada a la solidaridad, pues finalmente «todos cooperan para salvarse juntos», al llegar a la conclusión de que es la opción con más expectativas de éxito, afirmó.