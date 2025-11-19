Festival Famtástic aterriza en el Teatro Cuyás con un viaje futurista entre robots e inteligencia artificial

El próximo 21 de noviembre, a partir de las siete de la tarde, el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria acoge una edición especial del Festival Famtàstic que combina cortometrajes, gastronomía y música DJ bajo el sugerente lema “Robots más IA”.

Esta iniciativa propone sesiones temáticas en las que los asistentes pueden disfrutar de cine breve, degustaciones inspiradas en la cocina del futuro y una ambientación sonoro-artística muy especial.

La selección de cortometrajes incluye piezas realizadas en Canarias, seleccionadas en colaboración con el Festivalito, así como propuestas internacionales: dos films coreanos elegidos a través del SESIF de Seúl y el cortometraje holandés ganador del Oscar 2025, I Am Not a Robot.

Tras la proyección, la chef Jennise Ferrari, del restaurante Que Leche en Las Palmas, ofrecerá cuatro degustaciones temáticas elaboradas en directo, inspiradas en el mundo humano-robótico, y explicará su proceso creativo ante el público.

En esta parte gastronómica, estará acompañada por expertos como Matías Hernández Tejera, catedrático de la Universidad de Las Palmas y especialista en inteligencia artificial y robótica, así como por cineastas como Kwan Soo Son, programador del SESIF de Seúl, que analizará cómo se aplica la IA en el cortometraje coreano, y Hugo Santa Cruz, que reflexionará sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector audiovisual.

Esta fusión de arte, tecnología y gastronomía convierte a Famtàstic en una propuesta cultural innovadora que invita a creadores, productores y público a vivir una experiencia distinta, y a pensar juntos sobre el futuro que ya está entre nosotros.