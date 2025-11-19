El Gobierno inicia el proceso de decolonización de los museos de América y Antropología

El museo de Antropología iniciará en diciembre la licitación de los nuevos proyectos museográficos y el de América en marzo de 2026, en ambos casos la nueva museografía se desarrollará desde una perspectiva "decolonial, antirracista, intercultural y contemporánea".

Así lo ha anunciado este miércoles, la directora general de Bellas Artes y Patrimonio del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, que también ha informado de que la nueva museografía estará finalizada en el segundo semestre de 2028 y supondrá una inversión de 9,2 millones de euros en el caso del Museo de América y de 4,4 millones en el Antropológico.

Los nuevos enfoques museográficos permitirán abrir la mirada y contemplar la realidad desde múltiples puntos de vista "para superar el eurocentrismo que se encuentra en las raíces de la formación histórica de ambos museos", ha señalado Albert, en un acto en el que ha estado acompañada del ministro de Cultura, Ernest Urtasun y de los directores de los museos Antropológico y de América, Fernando Sáenz y Andrés Gutiérrez, respectivamente.