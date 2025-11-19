Pablo Alborán anuncia concierto en Gran Canaria y en Tenerife Music Festival 2026

El cantante malagueño Pablo Alborán ha confirmado la ampliación de su gira #GlobalTourKM0, sumando nuevas paradas por el territorio español para 2026. Entre las ciudades seleccionadas destacan Gran Canaria y Tenerife, lo que refuerza el compromiso del artista con su público en las Islas Canarias.

Además de estas dos islas, la gira también pasará por Madrid, Zaragoza, Mallorca, Roses, La Palma y Chiclana, consolidando una fuerte presencia nacional tras su paso por América Latina y Europa.

Una de las noticias más destacadas es la participación de Pablo Alborán como primer artista confirmado del Tenerife Music Festival 2026, que se celebrará los días 12 y 13 de junio en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife.

El malagueño actuará el sábado 13 de junio, en un evento que promete ser uno de los más importantes del calendario cultural de las islas.

#Info ¡NUEVAS FECHAS! @Pabloalboran amplia #GlobalTourKM0 🇪🇸:

📍Madrid

📍Tenerife

📍Zaragoza

📍Mallorca

📍Roses

📍Gran Canaria

📍La Palma

📍Chiclana



🎟 Preventa fans del mañana a las 11h al 21/11 a las 11.59h. Newsletter PA.



🎟 General 21/11 a las 12h en https://t.co/lEOHO0Vqjp pic.twitter.com/ZNiWGiVH0j — Equipo Alborán (@AlboranTeam) November 19, 2025

Con más de 40 discos de platino, más de 20 nominaciones a los Latin Grammy y una trayectoria consolidada, Alborán es considerado uno de los artistas españoles más influyentes de la última década. En esta ocasión, llegará a Tenerife impulsado por el lanzamiento de su nuevo álbum KM0, que da nombre a la gira.

Nueva oportunidad en Gran Canaria

Gran Canaria también forma parte de esta ampliación de la gira, lo que supone una excelente noticia para los fans de la isla. Aunque aún no se ha confirmado el recinto ni la fecha exacta del concierto, su inclusión en el itinerario oficial reafirma el valor que Alborán concede al público canario.

La preventa exclusiva “Fans del Mañana” se abrirá el 21 de noviembre a las 11:00 h y permanecerá activa hasta las 11:59 h del mismo día.

Para acceder, es necesario estar suscrito al newsletter oficial de Pablo Alborán, donde se enviará el enlace de compra. Las entradas también estarán disponibles posteriormente en plataformas de venta autorizadas.