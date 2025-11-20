'Contramapas', una caminata de 33 kilómetros por la capital grancanaria para enlazar barrios, bibliotecas y cultura a pie

La ciudad cambia cuando se camina. Esa es la idea que atraviesa Contramapas LPGC, la travesía urbana de 33 kilómetros que mañana recorrerá los cinco distritos y más de cien barrios de Las Palmas de Gran Canaria.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Atlas dentro del Festival TAC! y en el marco del proceso hacia la candidatura de Capital Europea de la Cultura 2031, propone una lectura alternativa de la ciudad: un mapa hecho a pie, desde los bordes, las periferias y las zonas verdes, con paradas llenas de música abiertas a todo el público en Sala Faro y la Red de Bibliotecas Municipales a lo largo de sus doce horas de duración.

El punto de partida será a las 7 de la mañana en De Roca Madre, la instalación efímera ubicada en la Plaza Stagno, junto al Teatro Pérez Galdós. Desde ahí, los participantes caminarán hasta las 7 de la tarde en una ruta circular que sube y baja riscos —San Juan, San Nicolás, San Francisco—, atraviesa barrios populares como Cruz de Piedra, La Feria o Schamann, se adentra en Siete Palmas y Tamaraceite, bordea Los Giles, toca El Rincón y se desliza hasta la arena de La Cícer antes de continuar por Las Canteras hasta La Isleta y regresar, por Puerto y Mesa y López, al punto de partida.

Un anillo verde

La propuesta parte de una idea sencilla: las ciudades se entienden cuando se caminan. Y Las Palmas de Gran Canaria, con su particular topografía y su convivencia constante entre lo natural y lo urbano, es un laboratorio perfecto para ensayar esa mirada. «Igual que hace muchos años empezaban los carriles bicis, los anillos verdes empiezan ahora a ser importantes en algunas ciudades», explica el director de Asociación Atlas, Manuel Cabezudo, que además de generar esta acción vinculada con el urbanismo, busca «poner el valor el modelo de cultura descentralizada» mediante la colaboración con las bibliotecas de la ciudad.

Contramapas conecta parques, barrancos, pequeñas manchas de vegetación, descampados con valor paisajístico y corredores peatonales que, enlazados, dibujan este posible anillo verde al que se refiere Cabezudo. Un concepto presente en ciudades europeas y latinoamericanas y que aquí se plantea como una oportunidad real: un recorrido que une lo urbano y lo natural, una infraestructura caminable que podría articular regeneraciones futuras. «En Las Palmas tenemos un anillo verde y un anillo azul [por la línea de costa], y eso es muy enriquecedor», apunta el director de Atlas.

El punto cultural lo pondrá, en su mayor parte, la red de bibliotecas municipales, acogiendo pequeños conciertos coordinados con la Sala Faro. Así, a las 8.00, el jazz de La Cofradía inaugurará la jornada en la Biblioteca de San Juan, justo cuando el alumnado del colegio público del barrio esté llegando a clase. «Queríamos trabajar la capacidad de asombro: que los niños y niñas entren al cole con música en vivo. Nos parecía una forma preciosa de empezar el día», apunta Cabezudo.

El recorrido pasará después por la Biblioteca Alexis Ravelo en Tamaraceite —recién inaugurada— con un concierto de Ajódar a las 11.00, la Biblioteca Josefina de la Torre en Guanarteme, con la música de Velvet Flores (Marta Holly) a las 13.30, la Biblioteca de La Isleta, con Anhelo a las 15.00 y, ya por la tarde, por la Biblioteca Dolores Campos Herrero en Schamann donde tendrá lugar un concierto de Mararía a las 17.00. La jornada terminará con el concierto de Svesda en la Plaza Stagno a las 18.30.

Pensar la ciudad

El proyecto incorpora además un componente educativo: el alumnado del IES Siete Palmas ha elaborado una guía propia del tramo entre Siete Palmas y Tamaraceite dentro del proyecto La Huella de los Canarii, mientras que estudiantes de Animación Sociocultural del IES Pablo Montesinos acompañarán el tramo final con materiales interpretativos preparados en el aula. También se sumarán personas mayores vinculadas a la Fundación Lidia García, que participarán en un tramo de la caminata como parte de su programa de envejecimiento activo.

Contramapas es, en el fondo, una extensión urbana de la metodología que Atlas lleva tiempo aplicando en su gran caminar anual por Canarias a través de la GR-131 (ruta que atraviesa todo el Archipiélago): caminar para comprender, conectar para interpretar y documentar para transformar. En un momento marcado por la preocupación ambiental -con la COP-30 celebrándose estos días en Brasil-, Cabezudo recuerda que si no se hacen iniciativas de este tipo, «la ecoansiedad nos mata» y que acciones como esta «permiten imaginar otros futuros posibles para la ciudad».