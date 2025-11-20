Dad muestra su directrices para llevar la danza a los contextos más vulnerables

Dād, el acrónimo de Dimensiones ampliadas de la danza y el hacer coreográfico, presentó ayer sus directrices para llevar la danza a contextos más vulnerables en un acto en el Teatro Guiniguada.

La cita contó con las presencias del director del centro Coreográfico de La Gomera e impulsor del Modelo Dad, Martín Padrón; la directora de la compañía residente del Centro Coreográfico de la Gomera, Gregory Auger, y el investigador cultural especializado en programas públicos y derechos culturales, Sergio Lago.

Impulsado por el Gobierno de Canarias a través de un programa de innovación cultural. promovido por la consejería de Universidad, Ciencia, innovación y Cultura mediante financiación europea, Dad constituye una herramienta formativa e intervención en danza y mediación cultural. El objetivo es «poder ofrecer al ecosistema canario un modelo de intervención cultural desde el cuerpo y la coreografía con especial atención a contextos vulnerables que han quedado al margen del acceso a la cultura», señaló la técnica en Gestión Cultural del departamento de Programas Transversales del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Marta Monzón. Las unidades Dad son espacios concebidos para integrarse en el tejido social y cultural de la comunidad. «Bailar nos hace más felices, independientemente de la edad o forma física», señaló.

Dād nace de las prácticas en danza contemporánea y coreográficas que, desde el Centro Coreográfico de La Gomera, sus dos fundadores han desarrollado durante más de 20 años investigando, experimentando y explorando el potencial de este arte como activador social y fuente de desarrollo personal.

El modelo dād es la concreción y normalización de los recursos necesarios para replicarlo, proporcionando una guía para que los profesionales de la danza y las artes del movimiento sean capaces de implementar la Unidad en localidades y municipios de nuestro territorio.

Facilitará también a entidades públicas o privadas interesadas un modelo normalizado para su implantación.