'Berghain' y 'La Perla' de Rosalía en versión folclore canario: así suenan los nuevos éxitos de la cantante catalana

El pasado 7 de noviembre, la cantante catalana Rosalía sorprendió al mundo con el lanzamiento de LUX, su cuarto álbum de estudio. A través de Columbia Records, la artista de renombre global presenta una obra conceptual que se aleja de sus anteriores producciones, fusionando géneros y estilos musicales de manera innovadora.

Con este disco, Rosalía sigue consolidándose como una de las figuras más destacadas de la música contemporánea.

Un álbum conceptual y global

LUX es un trabajo que abarca desde el flamenco hasta la electrónica experimental, pasando por géneros como el vals y la chanson francesa, entre otros. Con más de diez idiomas diferentes en sus letras, entre ellos el español, el catalán, el ucraniano, el árabe y hasta el caló, Rosalía demuestra su capacidad para romper barreras lingüísticas y musicales. Dividido en cuatro movimientos, el álbum se presenta casi como una sinfonía moderna, donde cada pieza se conecta a través de un hilo conductor que explora la espiritualidad, la transformación y la mística femenina.

La colaboración con la London Symphony Orchestra y artistas de la talla de Björk, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz eleva aún más el carácter de la obra. Además, los coros de la Escolanía de Montserrat y de L’Orfeó Català aportan una dimensión casi operística al disco. De esta manera, Rosalía no solo se presenta como cantante, sino también como una artista capaz de construir una atmósfera sonora única.

Mística femenina y transformación personal

A lo largo de las 13 canciones de LUX, Rosalía aborda temas profundos relacionados con la fe, la ilusión, la pérdida y la identidad. La espiritualidad femenina se convierte en un eje central, invitando al oyente a sumergirse en una reflexión sobre los procesos de cambio y crecimiento personal.

En el caso de la canción La Perla, uno de los temas más comentados del álbum, la artista se adentra en una narrativa de desamor. Con un ritmo pausado y una instrumentación que evoca sonidos tradicionales mexicanos, la canción se presenta como una carta abierta a un hombre, en la que Rosalía expone sus sentimientos de desilusión y frustración. Si bien muchos fans han especulado que la letra podría estar dirigida a su expareja, el cantante Rauw Alejandro, no hay pruebas claras que confirmen esta hipótesis. A pesar de ello, algunos detalles, como el título de la canción, podrían apuntar a una posible conexión con el cantante puertorriqueño, ya que La Perla es un barrio famoso de San Juan, la ciudad natal de Rauw Alejandro.

Las versiones canarias de 'Berghain' y 'La Perla'

En un giro interesante, los músicos canarios Fran Baraja y Cristina Ramos han realizado versiones de dos de los éxitos más destacados de LUX, Berghainy La Perla, fusionándolos con el folclore canario.

El resultado es una reinterpretación de estos temas, en la que se integran melodías y ritmos tradicionales de las Islas Canarias. La colaboración entre el cantante y guitarrista tinerfeño Fran Baraja y la cantante grancanaria Cristina Ramos ha sido aclamada por su creatividad y frescura, presentando un enfoque completamente diferente al de las versiones originales, pero con un sello distintivo y único.

El futuro de Rosalía: un éxito continuo

Con LUX, Rosalía ha demostrado que su evolución como artista está lejos de detenerse. Este álbum no solo marca un hito en su carrera, sino que también posiciona a la cantante como una de las principales voces de la música global, capaz de explorar nuevos territorios y de redefinir las fronteras de la música popular.

Al mezclar lo moderno con lo tradicional, lo operístico con lo electrónico, la cantante catalana ha creado una obra de arte que no deja indiferente a nadie.