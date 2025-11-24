Siete expertos honran a Sánchez Robayna y su humanismo integral

Siete expertos honrarán al escritor Andrés Sánchez Robayna, que falleció el pasado 11 de marzo, con una serie de conferencias sobre su obra que se prolongará hasta el próximo jueves 27 en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria.

La jornada inaugural de ayer empezó con la intervención del escritor Miguel Martinón Cejas que ofreció la charla Windy Corner. (Recuerdos con Andrés Sánchez Robayna) y siguió con la intervención del profesor y también escritor Carlos Brito Díaz con la ponencia El último Maestro en las Ínsulas Extrañas: Andrés Sánchez Robayna y los Estudios Canarios. «Considero que Andrés es el último baluarte del humanismo integral en la reflexión y el pensamiento de Canarias», afirmó nada más comenzar.

«Es el mejor currículo en el ámbito de las humanidades por su prolífica, brillante, internacional y heterogénea trayectoria» Brito señaló que utiliza el título de Ínsulas extrañas es el mismo que tiene una antología de la poesía española contemporánea en cuya selección de textos él intervino y que está tomado de un verso del cántico espiritual de San Juan de la Cruz.

«Hice una especie de guiño en torno a la figura del último humanista, del último gran maestro, después de que ha seguido la estela de otros anteriores como Alejandro Cioranescu en lo que respeta a los estudios canarios».

En su opinión, Andrés es en cierto modo, «continuador de la poligráfica,, de intereses variados que siguió el profesor, el investigador rumano». Por eso mismo, el experto intentó establecer un vínculo entre dos conceptos, entre la figura del humanista y ese verso citado de San Juan, que también tiene que ver con la vinculación y con la atracción que la literatura de los siglos de oro supuso para Sánchez Rovaina. «Ahí están de la mano la literatura del Siglo de Oro y la literatura contemporánea, que son dos de los cimientos sobre los que gravita su producción investigadora, traductora, buena, investigadora sobre todo y también creadora». Para Brito, la figura de Andrés «por sus múltiple condición de traductor, poeta, editor, antólogo y docente, es única en Canarias «y en España es difícil, que tenga una producción tan múltiple y variada como él».

Así, y desde el punto de vista de la literatura de las Islas «es imprescindible. No se entiende la poesía canaria del siglo XX sin su posición como creador y desde su perspectiva como teorizador, como un individuo que reflexiona en torno a la creación poética y su sentido en el mundo».

El ponente afirmó que Andrés Sánchez Robayna está representado en el cuadro de Giuseppe Archimboldo, un pintor del siglo XVII italiano que tiene un cuadro llamado El bibliotecario en el que aparece un hombre hecho de libros.

Metáfora

«Es una metáfora del humanista y el investigador, del hombre consagrado a la escritura como si fuera un sacerdocio al modo de Mallarmé». Es una referencia «de obligada lectura y conocimiento. Y desde la traducción y la investigación no hay nadie que, como él, dirigiera una escuela de discípulos, una texis doctoral que reordenó toda la literatura de Canarias y en 1983 reavitalizó el canon de la literatura de las islas». Sin embargo, según Brito, el trabajo mas ambicioso de Andrés Sánchez Robayna es su revista Sintaxis que se editó entre 1983 y 1993 que, después de Gaceta del Arte.

«Ha sido el intento más consumado de pensamiento de la cultura contemporánea ya que fue un foro trasatlántico con respecto a la reflexión» añadió.

Las próximas conferencias del ciclo-homenaje, que se celebrarán de aquí hasta el jueves, comienzan todas a las 19.00 horas y contará con las presencias de Jesús Díaz Armas y Francisco León (hoy martes), Alejandro Krawietz (mañana miércoles), y Alejandro Krawietz y Samir Delgado por videoconferencia (el jueves).

La jornada de este martes comenzará con Jesús Díaz Armas que impartirá, a las 19.00 horas, la conferencia La traducción como ética. El lugar de la traducción literaria en la obra de Andrés Sánchez Robayna. Francisco León será quien ponga el cierre a la segunda jornada, a las 20.00 horas, con una ponencia Ɵtulada La pintura y los pintores en la poesía de Andrés Sánchez Robayna, que ahonda en el interés del poeta por las artes plásƟcas, en especial la pintura y la escultura, que están presentes en su trabajo intelectual.