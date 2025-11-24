La soprano Jessica Pratt evoca a Alfredo Kraus

La soprano australiana Jessica Pratt protagonizó anoche el concierto que cada año organiza Las Palmas de Gran Canaria en homenaje al tenor Alfredo Kraus (1927-1999) en el aniversario de su muerte, un acto en el que se volverán a evocar su voz y su figura. En el concierto, resonaron piezas de obras emblemáticas que formaron parte del repertorio de Alfredo Kraus, como La Sonnambula, I Puritani o Lucia di Lammermoor, cantadas por Jessica Pratt e interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la dirección de Karel Mark Chichon.

La soprano australiana cerró su concierto en el auditorio Alfredo Kraus con Lucia di Lammermoor, tanto por ser uno de los libretos más frecuentes del tenor grancanario como porque -rememoró- es la ópera con la que ella debutó en los escenarios, «y es una ópera que he cantado a lo largo de 20 años». Añadió que tener ocasión de interpretarla en homenaje a Kraus, que llegó a subir a las tablas con algunas de las sopranos que fueron profesoras suyas, «es un honor importantísimo y emocionante».

Porque, a su juicio, «Alfredo Kraus es un mito para cualquier belcantista, un tenor capaz de ahondar en su repertorio durante casi cuarenta años sin perder nunca esa misma musicalidad, esa misma belleza de sonido y ese afán perfeccionista constante».

Acorde al parecer de la soprano, la hija del tenor Rosa Kraus, presidenta de la fundación dedicada a su figura, valoró que el legado de su padre «sigue vivo, en la isla que lo vio nacer, con el auditorio y el concurso internacional de canto que llevan su nombre, pero también en escenarios y escuelas de todo el mundo».

Rosa Kraus hizo especial énfasis en cómo la herencia artística de su progenitor, que hizo de la enseñanza una de sus tareas más apreciadas, se traslada de generación en generación a través de profesores que preparan a nuevos valores de la lírica en diferentes lugares del mundo. Y es que, incluso a un cuarto de siglo de su muerte en 1999, «hoy siguen valorando y aprovechando su herencia los nuevos cantantes, tanto masculinos como femeninos, que tienen un recuerdo muy especial y cariñoso de Alfredo Kraus, y especialmente de sus técnicas de canto, de las que muchos han aprendido y siguen aprendiendo», recordó el presidente de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Tilman Kuttenkeuler. «Porque su legado -subrayódo- no es solamente un edificio o un concurso que llevan su nombre, sino también el recuerdo vivo que se mantiene en los ambientes de la educación musical y del canto».

Representante

Como máximo responsable del auditorio a él dedicado, Tilman Kuttenkeuler se felicitaó por tener la oportunidad de celebrar el 24 de noviembre, que -declaró- «es una fecha muy especial para quienes tenemos el orgullo, no solo en este día, sino todo el año, de poder trabajar a la sombra del nombre de Alfredo Kraus». Más todavía en el caso del tenor, porque en todo el mundo «son pocos los teatros o auditorios que lleven el nombre de grandes artistas que pasaran en vida por ellos, como en el caso del de Las Palmas de Gran Canaria, siendo la mejor tarjeta de visita internacional para una sala que, para no empañar su recuerdo, pone todo su esfuerzo en mantener una programación de calidad que esté a la altura del artista que la inspiró«, ha sentenciado.

Los actos de ayer dieron inicio con la tradicional ofrenda floral ante el busto de Alfredo Kraus que preside el hall del Auditorio que lleva su nombre, continuando en la Sala Sinfónica con el XXIII Homenaje a Alfredo Kraus. Los protagonistas de la gala lírica de este año aparte de los músicos, fue un programa que comprende grandes arias de ópera, oberturas de ópera y opereta de los siglos XVIII y XIX, de autores como Antonio Salieri, Wolfgang A. Mozart, Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Franz von Suppé y Jacques Offenbach. Elogiada por The New York Times como una soprano de “sonido resplandeciente, agudos libres y fáciles, ágiles pasajes de coloratura y gracia lírica”, Jessica Pratt está considerada como una de las principales intérpretes actuales del repertorio belcantista más exigente.