Los espectáculos más «fetén» aterrizan en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria entre febrero y junio de 2026

«Abandonen su queli y vengan a ver espectáculos al Cuyás, que son chachi y fetén». O para que se entienda mejor: Salgan de casa y vayan al Teatro Cuyás a ver montajes extraordinarios y excelentes. Con la primera frase, el director artístico del Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, Gonzalo Ubani, incita al público isleño a animarse a ver las obras que irán pasando por el escenario capitalino entre febrero y junio de 2026. Y lo hace tirando de palabras de origen caló presentes en el castellano -queli, chachi, fetén- para explicar que el montaje La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, impulsado por la compañía Atalaya/Teatro TNT, vuelve con motivo de una efeméride: los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España.

La obra, basada en el texto de Federico García Lorca y estrenada en noviembre de 2009, está escenificada por mujeres de El Vacie -asentamiento situado en la zona norte de Sevilla- y pasó por los teatros más prestigiosos de todo el país. Con Pepa Gamboa a la dirección, el elenco reúne a seis de las siete mujeres gitanas que protagonizaron la producción original. «Nuria Espert, cuando lo vio, dijo: 'todas las demás hemos estado haciendo de Bernarda Alba, ella es Bernarda Alba'», explica Ubani en relación a la actriz que interpreta a este personaje en este montaje, Rocío Montero Maya.

La presentación de la segunda parte de la temporada 2025-2026 dio a conocer un total de 15 títulos: diez espectáculos teatrales, dos piezas de danza, dos musicales y un recital puramente musical. Una propuesta amplia -«para todos los gustos y todos los públicos», en palabras de Ubani- en la que destaca la presencia de Teatrae, el programa pedagógico del Cuyás, que celebra un aniversario especial con cinco montajes y diferentes funciones matinales en horario escolar.

Arranque

La actividad comenzará el sábado 7 de febrero a las 18.00 horas con El Mago de Oz, una versión de títeres dirigida por Pablo Vergne y recomendada a partir de los cuatro años. La pieza reimagina el clásico de L. Frank Baum a través de objetos cotidianos que dan vida a Dorothy, al Hombre de Hojalata o al León Cobarde en un viaje lleno de humor y ternura.

Las risas continuarán con la siguiente propuesta, 4x4, un repaso a las primeras obras de Ron Lalá, que tendrá lugar los días 13 y 14 de febrero a las 19.30 horas, y donde se fusionan texto, música en directo y ese espíritu crítico que consolidó a la compañía como referente en España.

'Supersaurio'

Después le seguirá Supersaurio, el musical, montaje basado en el libro homónimo publicado por Blackie Books de la escritora canaria Meryem El Mehdati que llega al Cuyás los días 6 y 7 de marzo a las 19.30. Será un estreno absoluto que llega de la mano de Ángulo Producciones para contar la historia de denuncia de esa chica que trabaja en la cadena de supermercados más importante del Archipiélago.

Los días 13 y 14 de marzo a las 19.30 le tocará el turno a La Patética, una obra dirigida por Miguel del Arco sobre la creación artística en situaciones límite, a la que le seguirá el ya mencionado espectáculo de la obra lorquiana. El día 28 de marzo a las 19.30 será el momento de la danza, que llega al teatro capitalino con Creaviva, una suite coreográfica que combina flamenco, música en directo y poesía visual para reflexionar sobre el proceso creativo. La otra propuesta dancística será Pineda, una revisión del poema dramático lorquiano bajo la dirección de Patricia Guerrero y el Ballet Flamenco de Andalucía, que se representará los días 29 y 30 de mayo.

Otra producción será Tootsie, la sitcom musical, adaptación en clave contemporánea de la película de 1982, que llega a Gran Canaria, tras su buen recibimiento en Barcelona, desde el día 16 al 19 de abril. El 25 de abril será el turno de La isla del tesoro montaje de Teatrae recomendado a partir de los seis años basado en la novela de Robert L. Stevenson.

El encuentro Mestisay y Los Sabandeños, con 30 músicos en escena y un repertorio que recorrerá el cancionero isleño y sus conexiones latinoamericanas, será el que inaugurará el mes de mayo, el día 1 a las 19.30 con el espectáculo Balada de Sabanada.

A continuación, le tocará el turno a Farra, dirigida por Lucas Escobedo, el día 9 de mayo a las 18.00, un viaje por el Siglo de Oro lleno de lucha escénica, música en directo, circo, magia y humor.

Los días 16 y 17 de mayo a las 19.30 será el turno de una de las joyas de esta programación, la obra La última noche con mi hermano de Alfredo Sanzol, da la mano del Centro Dramático Nacional y el Teatre Nacional de Catalunya.

Para inaugurar junio se contará con El viento es salvaje de la compañía de teatro Las niñas de Cádiz, «una recreación de los personajes femeninos más apasionantes de la cultura universal, Fedra y Medea», tal y como indica la sinopsis de la obra. La vida extraordinaria, de Mariano Tenconi Blanco y con las actrices Malena Alterio y Carmen Ruiz, pondrá en escena, los días 12 y 13 de junio, la historia íntima de dos amigas a lo largo de varias décadas.

Para cerrar, se representará sobre las tablas, los días 19 y 20 de junio, Las amistades peligrosas de P. Choderlos de Laclos, obra de teatro de Christopher Hampton que solo se ha representado una vez en Madrid.

Esta programación se presentará al público este sábado 29 de noviembre, a las 12.00 horas, en el patio de butacas, en un acto con entrada libre. Paralelamente, el teatro activará su campaña de abonos del 1 al 4 de diciembre. Los dos primeros días estarán dedicados a renovaciones y los dos últimos a nuevos abonados, con cita previa disponible desde el próximo jueves 27 de noviembre. La venta general de entradas arrancará el 5 de diciembre en la web y la taquilla.

Con estos 15 espectáculos -que van del teatro clásico a los estrenos contemporáneos, del flamenco a la música de las Islas-, la segunda parte de la temporada del Cuyás confirma su apuesta por una programación accesible, variada y de calidad, diseñada para fortalecer el ecosistema cultural de Gran Canaria y para, citando a Ubani, invitar al público a dejar la «queli» unos días y ocupar las butacas de un teatro que quiere ser casa.