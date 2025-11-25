Tomás Monsalve Díaz : "Mi novela es el primer 'thriller' que incluye su propia banda sonora emocional'

Su novela se inspira en la historia real de Antonio Yanes, un médico que utilizaba la hipnosis en la villa de Teror y Valleseco en los primeros años del siglo XX. ¿Cómo surgió esta idea?

Al terminar mi anterior novela Cuando los espíritus llenaban los espejos en la que abordaba la medicina popular que practicaban las santiguadoras, un amigo me prestó un libro cuyo autor había sido un médico al que apodaban el brujo. Es un libro de memorias, y me interesó porque quizás podría encontrar otra perspectiva de la medicina de esa misma época a la que pertenecía mi anterior novela.

Las intervenciones quirúrgicas sin anestesia farmacológica o para controlar hemorragias de Yanes llegaron a ser muy famosas. ¿Aparecen en su novela?

Todas las intervenciones quirúrgicas que menciono en la novela, parten de las que Antonio narra en el libro mis memorias, y en especial, en una parte del libro, que él dedica a las conferencias que impartió en el Colegio de Médicos de Las Palmas. Antonio nunca “trabajaba” sino era en presencia de más de un médico, y siempre que a él se le pedía explícitamente que interviniese. Se cuidaba mucho de que alguien lo pudiese denunciar. En la época que le tocó vivir, el siglo XX, en España, te podían acusar de masón, brujo, o mala praxis solo con indicios.

Pero en su novela el protagonista es un personaje ficticio heredero directo suyo llamado Fernando el brujo. ¿Qué otros elementos tienen en común los dos?

Fernando, el heredero ficticio de Antonio, nunca desvela ni su técnica, ni su origen. Tanto Antonio como Fernando, comparten que ellos nacieron con una capacidad, pero que solo con la práctica la han podido dominar y controlar para el bien común. La hipnosis que practican puede ser superficial, o más profunda, pueden acceder al inconsciente o incluso al sistema simpático y parasimpático de los pacientes.

¿Qué papel juega la hipnosis que practica el brujo en la trama?

Es la herramienta clave para que la trama de la novela progrese, ya que permite rescatar la memoria de la única testigo del asesinato, pero también es la herramienta que expone al Brujo a sus propios abismos emocionales y le logra sanar el dolor emocional.

Su novela combina el thriller con una profunda reflexión sobre el duelo y la identidad . ¿Cómo logró equilibrar estos elementos?

Construí la novela sobre dos ramas principales. La primera es el amor perdido y la duda. Son los dos motivos que se repiten como en una pieza musical. El amor perdido es el duelo de Fernando y su dilema. Fernando vive una tragedia, a la que no ve salida: Él, ‘el médico al que todos acuden para los casos imposibles’ no pudo haber hecho algo más para salvar a su esposa. Esa duda alimenta la tragedia y le lleva a un dilema: Tiene que elegir entre encerrarse en su dolor o, salir de sí mismo para ayudar a un amigo encarcelado injustamente. En la toma de esas decisiones va avanzando el conflicto de la novela. La segunda es la música ya que Fernando es un melómano y la novela está construida como una sonata: cada capítulo comienza tratando el amor perdido y la culpa, pero en el desarrollo encontramos la investigación criminal, la violencia y la corrupción, que van llevando a Fernando a una transformación. Y finalmente la reexposición, que devuelve al personaje a su equilibrio interior. Al final de todos los capítulos el lector encuentra un tema musical que puede seguir a través de un QR que devuelve al protagonista a su equilibrio después de enfrentarse a los conflictos, tanto a los emocionales como los de la propia trama del asesinato. Estas músicas permiten al lector acercarse a los sentimientos del personaje, a su vida emocional y a su evolución.

¿Qué aporta esta estructura musical al género negro?

Aporta profundidad emocional sin perder ritmo. Creo que es la primera novela negra que nace con su propia banda sonora y que utiliza la tecnología QR para conectar al lector con la emoción del personaje.

¿Por qué sitúa la novela en 1954, en lugar de la época del personaje real?

En 1954 ya se está gestando un modelo económico que condicionará el futuro de la isla. Además, la época en que Antonio ya ha viajado por toda Europa, ha conocido a otros médicos y otras corrientes médicas que ejercen la hipnología como él, pero ya ha tenido tiempo para darse cuenta de que su técnica es única y debe emplearse siempre sin pedir nada a cambio. En 1954 ya está mayor, empieza a tener problemas de salud, así que decide publicar sus memorias y dar conferencias, solo a médicos, sobre su técnica.

¿Qué quiere que el lector sienta al finalizar el libro?

La sensación de haber recorrido una sonata emocional: una tensión que se abre, se transforma y regresa a un lugar distinto, más profundo.