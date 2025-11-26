Ocho escritores canarios acuden a la feria literaria más importante en castellano

Ocho escritores canarios acuden este año a la feria del libro más importante que se celebra sobre literatura en castellano en la localidad mexicana de Jalisco. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, al que asisten casi cien mil visitantes diarios y un millón en toda la feria, cuenta este año con la presencia de un grupo muy heterogéneo llegado desde las Islas.

Autoras consagradas como Berbel o Felicidad Batista junto a emergentes tipo Ina Molina Pérez, Carmelo G. González Zerpa, Luis Alberto Serrano o Carmen Gómez Aristu, convergen con jóvenes narrativas como las de Torres Cascado y Yanira Suárez.

La editorial tapatía Proyección Literaria publicará la quinta edición de su antología Charlas de Café. Internacional, en la que se insertarán relatos y poemas enviados desde Canarias junto a otros autores mexicanos. La editorial ya publicó, el año pasado, el libro Relatos a quemarropa del comunicador canario Luis Alberto Serrano. Ahora, queriendo dar un paso hacia adelante, la editorial dirigida por Angélica Domínguez aborda el proyecto

Aparte de la sesión de firmas de sus libros personales que realizarán en el Stand C14 de la editorial, está prevista la presentación de este libro conjunto en el Centro Cultural Casa Calavera en el XVI Aniversario de #Abre un Libro, además de dos giras por los municipios de Tlajomulco y Chapala, y la presencia en el Stand Oficial del departamento de Cultura del Gobierno de Jalisco.