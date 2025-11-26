Valeria Castro emociona en los Premios Ondas 2025 con un poderoso mensaje de salud mental en su regreso a los escenarios

Valeria Castro reaparece en los Premios Ondas 2025: una ovación para la honestidad artística y emocional. La noche del 25 de noviembre de 2025 será recordada por el regreso de una de las voces más genuinas del panorama musical español. Valeria Castro, natural de La Palma, subió al escenario del Gran Teatre del Liceu para recoger el Premio Ondas 2025 al Fenómeno Musical del Año, en lo que significó su emotiva reaparición pública tras una baja por salud mental que había comenzado el pasado 16 de octubre.

Arropada por su familia, visiblemente emocionada y ante una ovación cerrada, Castro convirtió su discurso en una declaración de principios sobre la salud mental, el autocuidado y la vulnerabilidad como parte del proceso creativo. Su intervención no solo conmovió al público presente, sino que dejó una reflexión profunda sobre la exigencia que recae sobre los artistas y el valor de parar a tiempo.

Horas antes de la gala, en la rueda de prensa previa a la 72ª edición de los Premios Ondas, la cantante explicó los motivos de su retirada temporal, que no respondieron a polémicas ni a presiones mediáticas recientes. “También tengo derecho a una baja por salud mental que ha afectado a mi instrumento de trabajo”, declaró con rotundidad.

Castro desmintió cualquier vínculo directo entre su descanso y su participación en el programa 'Operación Triunfo'. Según explicó, su malestar venía “de atrás”, de una etapa vital marcada por la presión emocional y un agarrotamiento físico en la garganta. En su relato, la voz se presenta no como una herramienta técnica, sino como un espejo del estado emocional y mental: un espacio donde se alojan las heridas, los límites y también la necesidad de pausa.

Una fragilidad que se transforma en identidad artística

Durante la entrega del premio, Valeria Castro definió con claridad lo que para ella significa hacer música: un acto de profunda honestidad que nace de la emoción y no de la perfección. “Yo soy un cristalito, se me nota todo”, confesó, haciendo de su vulnerabilidad un sello propio.

Esa visión del arte como un reflejo emocional conecta directamente con su obra, donde la sensibilidad, el arraigo y la autenticidad han sido sus principales señas de identidad. En su discurso, reivindicó que “la voz convive con lo que pasamos, con cómo nos tratamos y con el límite del cuerpo”. Esta declaración no solo humaniza a los artistas, sino que lanza un mensaje necesario en un contexto donde la productividad y la exposición pública no dan tregua.

El Premio Ondas, uno de los más prestigiosos del panorama radiofónico y musical en España, fue recibido por la artista con una dedicatoria muy especial. Castro agradeció a su padre, su madre y su abuela Micaela, “de quien heredé la fuerza”, así como a su equipo y a quienes la acompañaron en su periodo de baja.

Además, celebró que el jurado reconozca una forma de hacer música más pausada, más humana: “Este premio me recuerda que se puede hacer música desde la honestidad, sin prisa, sin fingir fortaleza”. En un momento especialmente emotivo, hizo una mención a su tierra natal: “Gracias a mi tierra también, que es gente de heridas reconstruidas, y esta mujer de La Palma no va a ser menos”.

La vuelta a los escenarios: fechas confirmadas

Con el anuncio de este reconocimiento, Valeria Castro confirmó también su regreso a los escenarios, con una gira que se reanudará el próximo 8 de diciembre en Vigo. Las siguientes paradas serán el 11 en Mallorca, el 21 en Burgos y el 9 de enero en el Movistar Arena, un concierto que se perfila como uno de los grandes eventos de su carrera.

Según adelantó la artista, vuelve con “energía renovada y con el compromiso de priorizar su bienestar” para sostener su carrera a largo plazo. Esta filosofía, que pone el cuidado personal en el centro, contrasta con la narrativa habitual del sacrificio constante en la industria musical y puede sentar un precedente inspirador para otros artistas.

El caso de Valeria Castro evidencia que es posible tener impacto y relevancia sin seguir el ritmo vertiginoso que a menudo impone la industria musical. Su ejemplo recuerda que el éxito no siempre debe medirse por la exposición continua o el volumen de producción, sino por la conexión con el público, la coherencia con los valores propios y la calidad emocional de la obra.

A lo largo de su carrera, Castro ha demostrado que se puede cantar desde la verdad, y que esa verdad puede ser tan poderosa como cualquier espectáculo de masas. En un mundo donde muchas voces se pierden entre algoritmos y fórmulas, la suya destaca por su autenticidad.