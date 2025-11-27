Las 'Jornadas sobre creación artística y políticas públicas' reclaman que las artes visuales sean un eje estratégico en Canarias

Las Jornadas sobre creación artística y políticas públicas en Canarias, organizadas por el Ministerio de Cultura, son una iniciativa impulsada por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea y dirigida por el dúo artístico PSJM integrado por Cynthia Viera y Pablo San José. Un encuentro que, según explica este último, nace después de un taller y un informe elaborados este año y que trasladaron al Ministerio: «Hay problemas muy evidentes y el Ministerio escuchó», indica el artista.

A partir de ahí, se abrió una nueva línea de trabajo con un objetivo claro: abordar la precariedad estructural de las artes visuales en territorios con condicionantes particulares, como Canarias, y buscar soluciones técnicas con expertos, agentes culturales y administración.

Estas jornadas, celebradas en la capital grancanaria entre hoy y mañana, se articulan en torno a tres ejes: fiscalidad y movilidad artística, subvenciones y contrataciones, y poner el foco en el Estatuto del Artista.

Así, entre los expertos de las jornadas, destacan perfiles técnicos y creativos como Alberto González Pulido, Eliseo Izquierdo, Javier Sánchez-Simón y Sonia Mauricio Subirana en el bloque sobre fiscalidad, Eduardo Caballero, Nira Santana, Rubén Pérez Castellano y Ania González en el eje de subvenciones, y voces vinculadas al desarrollo del Estatuto del Artista como Txema Urkijo, Elena Marrero, Acaymo S. Cuesta y Juana María Santana Hernández.

REF y aduanas

El primer bloque puso sobre la mesa uno de los grandes cuellos de botella: la imposibilidad práctica de mover obras y materiales dentro y fuera de las Islas. La existencia del artículo 25 bis del Régimen Especial Fiscal (REF) -incluido en 2018 para eximir de ciertos pagos- no se está aplicando y sigue generando «impedimentos constantes» en aduanas. «Es esa cosa del artista y la maleta, todo son trabas», resume San José.

La conclusión principal de esta primera mesa fue clara: es urgente declarar las artes visuales como un eje estratégico de la economía canaria -igual que el cine o la moda- y aplicar de forma efectiva la normativa existente.

Otro punto crítico es la movilidad ya que, aunque existen ayudas para viajar, el sistema obliga al artista a adelantar el coste completo. «Hemos tenido actividades en Atenas o Londres y hemos cobrado ahora lo de principio de año», lamenta San José. El pago anticipado, completamente legal en el marco de subvenciones, fue otro de los reclamos unificados.

Por otro lado, la sesión de tarde de este jueves abordó el tema de las subvenciones y las contrataciones públicas, otro terreno plagado de «absurdos administrativos», según describió San José. Se destacó un problema común: la ley permite que todo el equipo cobre por un proyecto menos quien lo presenta, una incongruencia que convierte al creador en el eslabón más vulnerable.

La necesidades de simplificar procedimientos, adaptar criterios y del pago anticipado fueron algunas de las conclusiones más repetidas, además de tener en cuenta que la realidad de la producción artística no es conocida por los funcionarios o la administración: «En realidad estamos hablando de personas, luego la ley se interpreta depende de quien te toque. Es fundamental la formación a los funcionarios y funcionarias de Hacienda y de Aduanas y diseñar unos nuevos formularios de acuerdo con la ley», reivindicó San José.

Estatuto del Artista

Las jornadas también se centrarán en el Estatuto del Artista, un documento transversal que involucra a varios ministerios (Trabajo, Seguridad Social, Hacienda) y que busca regular derechos laborales, cotizaciones y condiciones de trabajo de los creadores. En este sentido, San José destaca que hay avances, pero persisten contradicciones legales que necesitan corregirse cuanto antes.

«Se hace todo con una brocha gorda y se crean leyes para prevenir corrupciones a unos altos niveles que no tienen en cuenta lo específico de cada campo cultural y lo específico de las artes visuales, que es un campo de máxima precariedad», defendió el artista.

Manual de soluciones

Tras cada mesa, se reservaron sesiones de trabajo para consensuar conclusiones durante una hora. Todas ellas se integrarán en una publicación que verá la luz a principios de 2026 y que aspira a convertirse en «un manual con soluciones técnicas reales», en palabras de San José, para profesionales y administraciones.

La última petición desde la organización de las jornadas fue la de impulsar estrategias para visualizar el problema y generar empatía entre la ciudadanía, quienes gestionan las políticas públicas y los artistas. Porque, como apuntó San José, las artes visuales no solo generan economía, sino patrimonio e identidad: «Estamos construyendo las obras con las que un pueblo se identifica», concluyó.