Xerach no hace 'ghosting' y presenta el adelanto de su segundo disco '¿Tú me quieres? Yo a ti te adoro'

Ghosting es el anglicismo que sirve para decir que alguien pasó de ti. Que ignoró tu mensaje y tus palabras se quedaron ahí, flotando en una conversación de WhatsApp, huérfanas de respuesta. Este acto maleducado, que algunos llevan a cabo por falta de responsabilidad afectiva -término que está muy de moda en estos tiempos que corren- y otros por mero despiste, fue el que inspiró el single de Xerach que le pasado 21 de noviembre vio la luz a ritmo de pop electrónico y toques urbanos.

Ghosting es también el lanzamiento que sirve de anticipo para su nuevo disco, ¿Tú me quieres? Yo a ti te adoro, que llegará el próximo 10 de abril, poco más de un año después de que la batería y cantante grancanaria publicara su primer trabajo, Canciones bobas. «Todo vino a raíz de una respuesta muy importante, tardaron dos semanas en contestarme. Cuando recibo ese audio, en vez de sentir placer, siento que se me hiela el estómago. Estaba con María Ruiz, una cantautora que recomiendo mucho, y me preguntó que qué esperaba de ese audio», rememora la artista.

Ante esa pregunta, le vino un pensamiento a la cabeza: «Esto es increíble». Con toda la situación rondándole la mente, se fue a casa, apagó el móvil y estuvo 72 horas componiendo con todos los posibles escenarios de todas las posibles respuestas. Y hasta que la canción no estuvo acabada, no escuchó el ansiado audio, que ya había dejado de ser tal cosa: «Cuando terminé el tema ya me daba igual la contestación y todo. Tenía un temazo y punto», revela.

«Voy componiendo con cosas que me pasan, son autoficciones». Con esta premisa, Xerach ha ido enhebrando un disco que no estaba planeado, en el que la agresividad se ponen en el centro y toma las riendas «de forma positiva»: «La rabia es un motor para volver a hacer una gira, para volverme a sentar con las bailarinas, para pensar cuál va a ser la estética… Estos temas nuevos han ido surgiendo muy orgánicos, yo nunca los busco, los temas aparecen», explica la artista.

El proceso creativo de Xerach muestra esa paradoja tan habitual en las disciplinas artísticas que también es aplicable a otros aspectos de la vida: cuánto menos se fuerza, antes llega; cuánto menos se busca, antes se encuentra. Y, en este caso, ella encontró un segundo disco en menos de un año, un trabajo que considera más maduro y más potente que el anterior. Si Canciones bobas mezclaba «lo profundo y lo bobo de la existencia», este nuevo proyecto apuesta por un sonido más agresivo y una estética más performática, pensada desde el cuerpo, el movimiento y la intensidad emocional.

«El hastío de la espera»

Esa fuerza también atraviesa el videoclip de Ghosting, donde la artista quiso unir «el hastío de la espera» con el esfuerzo físico: el sudor, la tensión, el vacío que deja alguien que no contesta. Por eso, decidió llamar a Jack Gómez, referente internacional del twerking, para subir un peldaño más en esa mezcla de música y danza que ya desarrolló en su primer disco. Si en Canciones bobas la estética era más sobria, ahora hace justo lo contrario: abundancia, brillo, vestidos rojos y cuerpos que sudan mientras la espera se vuelve casi un personaje.

Esa dualidad entre exceso y ausencia también atraviesa el sonido del álbum. Pop electrónico con tintes urbanos, cargado de ritmo -al fin y al cabo, Xerach es batería- y producido por ella misma: «Yo lo hago todo, canto, produzco, grabo, lo edito». Un proceso muy electrónico que luego se transforma al llevarlo a la banda, donde la energía cambia y se vuelve más orgánica: «Viva la gente tocando en directo… utilizamos la electrónica, la tocamos, pero no la pinchamos», reivindica.

Con la vista puesta en 2026, cuando empezará la gira completa, la artista irá lanzando un tema cada mes y medio hasta completar el LP. El próximo verá la luz el 16 de enero. Antes, en diciembre, empezará a trabajar con la banda para llevar estas producciones al directo. Entre tanto, también será telonera en la gira de Camela y de Alice Wonder en dos conciertos, además de protagonizar una actuación en los Premios Canarios de la Música el próximo 3 de diciembre, donde está nominada con su canción Extraterrestres del amor : «Me hace feliz porque mis padres van a venir a verme y porque voy a hacer un arreglo especial para la gala», revela.

Xerach habla de su proyecto musical como su relación más larga, la que empezó cuando tenía cuatro años y agarró las baquetas, una dedicación que ahora se enfoca en la necesidad de conexión real que siente que se ha ido diluyendo en la vida contemporánea. «Estamos hipercomunicados y muy faltos de una conexión real», lamenta. Quizá por eso este disco, nacido de una espera absurda en un chat, acaba siendo una manera de reclamar justo lo contrario: presencia, cuerpo, energía y una honestidad que no entiende de desaparecidos ni de mensajes sin responder.