Artistas de la Escuela Luján Pérez rinden homenaje a Alonso Quesada

La Escuela Luján Pérez conmemora el centenario del fallecimiento de Alonso Quesada con una muestra en la que los artistas de esta institución grancanaria recrean a partir de su obra literaria. Veintidós piezas en diferentes técnicas: escultura, grabado, pintura,... rinden homenaje a su contribución y honran su memoria como un poeta que supo volar alto y que llevaba en sus versos el viento y el sol de su tierra natal.

Hace un siglo falleció Alonso Quesada. Sin duda se trata de una de las figuras fundamentales de la literatura canaria. Su obra poética, cargada de sensibilidad y marcada por la búsqueda constante de la belleza, refleja un espíritu renovador en una época en la que su trabajo se caracterizó por la introspección y por la admiración a sus raíces insulares.

Poesía universal

Quesada supo captar la esencia de Canarias, fusionando el eterno romanticismo con las innovaciones propias del modernismo. De ahí que la musicalidad, el color y la naturaleza estén siempre presentes en su obra. Su legado literario no solo enaltece la historia cultural de las islas, sino que también perpetúa la magia y el alma de Canarias en la poesía universal.

Los artistas de la Luján Pérez dejaron de lado el paisaje del norte interesándose por la aridez y la falta de color del sur de Gran Canaria

Alonso Quesada fue históricamente una fuente de inspiración para los artistas que se formaron en la Escuela Luján Pérez, especialmente en las obras que van tras la interpretación del paisaje canario y a la búsqueda de una expresión propia en la islas.

Nueva modernidad

Fueron los artistas de la Escuela Luján Pérez quienes inician esta nueva modernidad, dejando de lado el paisaje del norte e interesándose por la aridez y la falta de color propias de las zonas del sur de Gran Canaria, donde acaban por encontrar otra dimensión artística a través de elementos geométricos como el cardón o la pitera. Se trata, en fin, de un paisaje esencial, tal y como lo expresa Pedro García Cabrera en su libro El hombre en función del paisaje.

Interesante apuesta para añadir a la agenda de las inminentes fechas de la Navidad en las visitas o paseos por la capital grancanaria

La exposición se puede visitar desde el pasado miércoles 26 de noviembre hasta el próximo 21 de enero, de lunes a jueves, y en horario de 18:00 a 20:00, en la galería de la propia Escuela Luján Pérez. Una interesante opción para añadir a la agenda de quienes vivan o acudan a Las Palmas de Gran Canaria durante las inminentes fiestas de la Navidad.