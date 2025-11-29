¿Avero es un DJ de…?

Lo fácil sería decir que de old skool hardcore, pero probablemente me definiría como un DJ de sonido rave.

¿Por qué se hizo DJ?

En el año 88 llegó a mi poder una cinta de cassette de Simon Bassline Smith del mítico Banana’s y ahí es cuando dije: ‘Yo quiero hacer eso’.

Si le dijeran: ‘pon lo que quieras y lo que te gusta’ en cualquier sesión, ¿qué pincharía?

Pues sonarían muchos estilos, porque realmente es como yo aprendí, viendo a los guiris en Verónicas con sesiones supereclécticas, mezclando british soul, acid, hip hop, sonido rave, house clásico...

¿Una música, canción o artista sea su placer culpable?

Golpes Bajos, Malos tiempos para la lírica... Me parece esencial.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?

Una vez me dijeron que pusiera algo de música para bailar más. Recuerdo que en ese momento sonaba Blue Monday de New Order.

¿Cuál es la situación más loca que ha vivido en una cabina?

La más angustiosa fue en el escenario principal del Carnaval, el último sábado delante de miles de personas, 15 minutos de set y se fue la luz. Tardaron 20 minutos en volver a ponerla.

Los DJ estamos llenos de tics. ¿Tiene alguna manía cuando pincha?

Ponerme media hora antes de empezar al lado de la cabina para escuchar a quién está pinchando en ese momento para meterme en el ambiente. Siempre pienso: ‘Voy a empezar con esto, o con lo otro…’, y nunca se corresponde con lo que hago cuando pongo el primer tema.

¿La mayor locura que has hecho por la música?

Yo pinchaba en los 90 en la discoteca Pacha, pues una vez bajamos caminando de amanecida desde Los Rodeos, donde estaba el club, hasta Santa Cruz con la maleta de discos. Todavía lo pienso y me canso.

La mayoría de los DJ no podemos vivir de la música. ¿Qué es lo que le da de comer?

Soy diseñador gráfico y tengo una agencia de marketing y diseño, OnFire, y afortunadamente ahora el mundo DJ también se ha convertido en una fuente importante de ingresos.