La iglesia Rave

Hay un nombre en las fiestas de Canarias que sintetiza todo un estilo: DJ Jonay. No hace falta añadir más. La gente puede pedirle a otros DJ «música rollo Jonay». Escuchas un tema y dices: «Eso suena muy DJ Jonay». Pues Jonay también es el impulsor de Rave Kulture, documental que tras varios estrenos ya inicia sus pases locales en Canarias para disfrute de todo enamorado de eso, de la cultura rave, de los sonidos tipo hardcore y breakbeat y de aquellas canciones que lo rompieron en los primeros noventa del pasado siglo y que ahora son repertorio esencial, al menos en Tenerife.

Eduardo Cubillo, responsable de títulos como Cubillo, un crimen de estado o Isleños, dirige este título y explica su génesis: «La idea nace de Jonay Amador, DJ Jonay para el mundo entero. Quería hacer un documental sobre la escena; había empezado a filmar algunas cosas pero no tenía un objetivo claro. Cuando me propuso el proyecto, le dimos vueltas a en qué centrarnos y decidimos que el nacimiento de esta cultura y sus primeros protagonistas era lo que queríamos contar. Por lo tanto, Inglaterra iba a ser el tablero principal de juego de esta aventura», detalla.

Ojo al matiz, porque Rave Kulture nació como un proyecto local pero se expandió rápido para llegar al meollo de todo. Recordemos algo que es canon en la historia de la música electrónica y que es el punto de partida de este documental: a finales de los 80 se desarrollan nuevos estilos como el acid house que además generan una cultura alternativa de fiestas clandestinas. Todo parte de un Reino Unido que aún contaba con amplias restricciones de horarios en su ocio nocturno. El desarrollo de nuevos sonidos (el breakbeat entre ellos) y la expansión de nuevas drogas liberadoras como el éxtasis, llevan a una escena que rompió con todo.

Eso lo cuenta Rave Kulture, con la carga volcada en los productores, DJ y creadores del binomio breakbeat-jungle, con pinceladas de cómo la ola llegó a Tenerife a través de los selectores británicos que trabajaban también en los clubes del sur de la Isla.

Testimonios

Participa todo dios, es una locura la cifra de entrevistas que recoge la pieza. Eduardo detalla el trabajo disparatado: «La cantidad de testimonios es ingente, incluso desmesurada; creo que hay más de 50 entrevistas. Pero quisimos dar voz no sólo a los grandes referentes que fueron famosos, sino también a aquellos cuya aportación fue vital para la escena aunque no consiguieran la fama o el reconocimiento que merecían». El proceso de producción es tremendo, pero el resultado se nota en el documental, cargado de variedad y aportaciones interesantísimas. «Vivimos mil aventuras a la caza de estos testimonios, y fue muy complicado llegar hasta muchos de ellos. Había veces que íbamos a Londres a entrevistar a cuatro protagonistas y cancelaban todos el día antes; otros simplemente se olvidaban de venir. Pero una vez allí quemábamos los teléfonos y volvíamos con ocho entrevistas de otros DJ o productores que teníamos en mente para otro viaje. O nos movíamos de Londres a Manchester para ir a por otro».

Recuerda Cubillo hacer 300 kilómetro para contar solo con cinco segundos del autor del mítico Carrito de los helados. Todo gracias a que «el productor Jonay Amador tiene una lista de contactos enorme que hizo posible que estas figuras clave de la música rave nos atendieran y acabaran participando y formando una amistad con el equipo».

En el documental hay de todo: por supuesto muchísima música, con historias particulares sobre la creación de varios himnos del género, pero también atención a los diseños de carteles y portadas, a la presencia femenina o a la influencia de las drogas en todo el entramado (refuerza la idea de que el éxtasis terminó con la violencia hooligan de los estadios de fútbol).

Tras su estreno en Cánada y un pase privado en el TEA esta misma semana, hay más citas para verlo. Estará en el Espacio Price (antiguos Multicines Price) entre el 4 y el 8 de diciembre, y desde el 12 de diciembre se proyectará en los Multicines Alcampo en La Laguna, a las 19:00 horas. Y lo que queda por delante.

No se lo pierdan, un pedazo de historia que tocó de lleno a Canarias contado con muchísimo cariño y cargado de detalles tremendos. Enorme Rave Kulture.