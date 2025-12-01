'El Jefe Soy Yo', un homenaje a los autónomos de Canarias

Televisión Canaria estrena el espacio 'El Jefe Soy Yo' el próximo martes 2 de diciembre, a las 23:30 horas, justo después de la emisión de 'Noveleros'. Protagonizado por el humorista Kike Pérez, se presenta como un homenaje al tejido autónomo canario cargado de humor y pedagogía, dando voz y visibilidad a quienes sostienen, con empeño y sacrificio, servicios, negocios y sueños en todo el Archipiélago.

'El Jefe Soy Yo', que cuenta con el apoyo de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, ha sido presentado a los medios de comunicación en la mañana de este martes 1 de diciembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. El encuentro contó con la asistencia del consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez; el jefe de Programación de Televisión Canaria, Ángel Báez; el director de la productora Pura Vida Contents & Distributions, Enrique Gutiérrez; y el cómico Kike Pérez, quien, con el humor que le caracteriza, adelantó las claves de esta nueva propuesta televisiva.

El presentador comentó que «que para ser tu propio jefe, para levantar la economía de esta tierra siendo autónomo o autónoma, hace falta humanidad, corazón, y sobre todo, trabajar muy duro, algo que la audiencia podrá comprobar en este programa a través de las historias de sus protagonistas».

Desde la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez explicó que «el objetivo de este programa es dar a conocer cuál es la realidad del autónomo en nuestra tierra, cuál es su día a día y qué sacrificios realiza. Y al mismo tiempo, vincular esta iniciativa con ese plan de respaldo que el Gobierno de Canarias ha aprobado hace unas semanas, y en el que queremos ayudar a los canarios y canarias a que emprendan su actividad como autónomos».

Por su parte, Ángel Báez, jefe de programación de TVC, destacó que se trata de un «contenido de utilidad social y de servicio público que nos va a permitir conocer, empatizar y entender el esfuerzo y la actividad que hay detrás de los autónomos en Canarias, su peso en la actividad económica y también las medidas que dispone el Gobierno de Canarias para impulsar su actividad».

Kike Pérez, en la piel de los autónomos

Cada martes, Kike Pérez se lanzará a descubrir a las autónomas y autónomos más particulares de Canarias, esos que viven entre el esfuerzo y las mejores historias humanas. Con grandes dosis de humor, emoción, situaciones inesperadas y mucho juego televisivo, Kike Pérez no solo escuchará las mejores historias de autónomos y autónomas. También asumirá el papel de jefe, metiéndose en sus trabajos, poniéndose a prueba, generando situaciones inesperadas y aprendiendo a sobrevivir al día a día del mundo autónomo.

Un avatar creado con IA como co-presentador

Además, 'El Jefe Soy Yo' es el primer programa en Televisión Canaria que cuenta con un co-presentador realizado íntegramente con Inteligencia Artificial (IA).

Sobre este componente innovador, Enrique Gutiérrez, director de la productora del nuevo espacio, quiso subrayar que «es el primer programa en Canarias que incorpora tecnología de vanguardia como la Inteligencia Artificial, donde Kike Pérez va a tener un copresentador que va a ser un avatar suyo pero con ciertas particularidades».