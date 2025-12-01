Néstor y Quesada, un diálogo esencial en la Edad de Plata Canaria

El Teatro Pérez Galdós acogió ayer una conferencia que busca iluminar una de las relaciones artísticas más fecundas de la Edad de Plata en Canarias: la que unió al pintor Néstor Martín-Fernández de la Torre y al poeta Alonso Quesada.

Daniel Montesdeoca, director del Museo Néstor, fue el encargado de conducir este viaje por imágenes, versos, amistades y símbolos. La charla forma parte del programa del centenario del fallecimiento del autor grancanario, cuya obra vuelve a examinarse desde nuevas miradas.

Montesdeoca comparte que su enfoque parte del lugar donde se celebra el acto. «Estamos en el Pérez Galdós, y a mí no solo me gustaría hablar de Alonso Quesada, sino de todos los amigos que estuvieron alrededor de Néstor en ese periodo tan importante para la cultura del Archipiélago». El núcleo, recuerda, lo formaron Quesada, Tomás Morales, Saulo Torón y el propio Néstor, «un cuarteto que es el eje central de la cultura de las décadas de 1910, 1920 y 1930».

El título de la conferencia, De la caricatura a la ilustración, responde a un recorrido poco explorado. Néstor, explica Montesdeoca, produjo numerosas ilustraciones para revistas y libros, pero también fue caricaturizado con frecuencia, algo que hoy pasa inadvertido. «Cuando te hacen una caricatura es porque ya estás dentro del concierto colectivo», señala. Para el director del museo, la caricatura permite acceder a otra dimensión del artista: «Va más allá del simple dibujo; retrata la psicología del personaje y cómo lo ven los demás».

Esa doble vía, imagen creada e imagen recibida, también alcanzó a Quesada, cuya figura, cuenta, se ve reflejada en un puñado de caricaturas menos conocidas pero igualmente reveladoras.

Montesdeoca insiste en que el diálogo entre literatura y pintura es fundamental para entender a ambos creadores. «Si no hay un sustento literario en la obra de un artista, algo va mal», afirma. En la conferencia repasó cómo los vínculos de Néstor con autores como Juan Ramón Jiménez, Amado Nervo o Rubén Darío marcaron su sensibilidad simbolista y su manera de interpretar el mundo. «Un pintor traduce la sociedad de su época, los sentimientos de un grupo de personas», comenta.

Ese contexto es inseparable de la Edad de Plata española, «la gran eclosión cultural a nivel nacional y europeo». Néstor y Quesada formaron parte activa de ese impulso, y su obra no puede desligarse de aquella atmósfera intelectual.

Mirada histórica

La conferencia incluyó la lectura de un texto breve y del poema que Quesada dedicó a Néstor. Ese fragmento irá acompañado por un recorrido Epitalamio, Leda y El niño arquero. Montesdeoca quiere revelar capas de significado habitualmente invisibles: «Más allá de la figuración iconográfica hay una traducción simbolista vedada para el gran público».

Uno de los momentos centrales fue el análisis de la portada de El lino de los sueños, sobre la que ha encontrado elementos novedosos. «Nadie se ha fijado en la portada. Voy a desmenuzar todos los recursos iconográficos que están ahí», avanza. Además, el director del Museo Néstor también abordó aspectos menos conocidos del pintor, como su carácter «indolente». «Le costaba… pero cuando lo hacía, podía resolverlo en cinco minutos», explica entre anécdotas que humanizan al artista.

Montesdeoca considera imprescindible que el Museo Néstor participe en el centenario de Quesada. «Es muy importante que no se haya olvidado al Museo Néstor, como imagen de una sociedad actual que tiene que seguir luchando por su patrimonio», expresa.

Su objetivo último, expresa, es claro: «Que no se pierda la memoria. Un pueblo que no reconoce a sus artistas no tiene futuro». Por eso desea que el público transmita ese legado a otros, especialmente a las generaciones jóvenes, cuya ausencia en estos actos lamenta: «El 99% de quienes acuden a las conferencias tiene más de 60 años. Es una pena que este conocimiento se pierda».

La conferencia de ayer fue una invitación a mirar de nuevo. A detenerse en los detalles, recuperar la emoción y reconocer a quienes ayudaron a construir el imaginario cultural de Canarias.