'Faycán' recorre el barranco de Guiniguada a ritmo de pop, jazz y clásica

La ópera Faycán recorrerá el barranco de Guiniguada «a ritmo de pop, jazz y clásica», señaló su compositor Ernesto Mateo durante la presentación de este montaje que se representará los días 12 y 13 de diciembre a las 20.00 horas en el teatro Pérez Galdós. «Es en realidad una ópera posestilística», añadió. «Ya que ese es el género musical que está marcando este tiempo y que se resume en que la obras abarcan estilos que van de lo más asequible a la música atonal, una remezcla de todo que es tan solo un ejemplo de la sociedad actual en la que un día escuchas primero a Chopin y poco después oyes reguetón y luego música folclórica de los Balcanes».

Mateo hizo estas declaraciones en una presentación a la que acudieron y el director del montaje José Carlos Campos; la directora de la Fundación Disa, Sara Mateos; la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina y el director de la Fundación Auditorio Teatro, Tilman Kuttenkeuler.

Faycán es una ópera en prólogo y tres actos que traslada a la escena la historia de un perro vagabundo que recorre rincones emblemáticos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Junto a Faycán, nombre del can, una banda de perros callejeros, fieles a él, viven experiencias que se alargan en el paso de los años o “de las lunas”, tal y como expresaba Doreste, ahondando e invitando al público a la reflexión de conceptos tan potentes como el poder, el paso del tiempo, la identidad, la pertenencia o la memoria.

Para Mateo es muy diferente trabajar en una ópera que en una obra de concierto «donde entregas las partituras y ves a la orquesta cuatro días antes y no puedes hacer demasiado». Sin embargo, ahora, en Faycán, hemos ido juntos desde el principio y vas viendo cómo todo va cambiando». También, y aprovechando que estuvo todo el elenco de la obra durante el acto de ayer, se representaron dos escenas del acto II con el acompañamiento musical de Nauzet Mederos al piano, el director de la Faycan Ensemble. La primera, titulada ¡El bronce ha resucitado! narra el momento en que Faycán (Manuel Gómez Ruiz ) cuenta a Marquesa (Chiara Salerno) que ha soñado con sus antepasados, los perros de la Plaza de Santa Ana. La segunda, Escena de las Ranas, protagonizadas por la rana I (Beatriz Díaz) y la rana II (Gabriel Álvarez) recrea la última etapa de la vida de Faycán, donde se queda solo, atado en una azotea. El elenco de cantantes se completa con Fernando Campero, Blanca Valido, Gabriel Álvarez y Elena Dolgikh. Y la orquesta, aparte de Mederos, incluye a Álvaro Reyes Álamo (viola), Mario Rivero Falcón (contrabajo), Ruth Cañizal Pérez (flauta y piccolo), Bárbara García Pulido 8clarinete), Carolina Santana Santana (fagot) y Manuel Guerra (percusión). La calidad que desprendieron los cuatro cantantes y la emotividad que transmitieron unas piezas especialmente originales y complejas hace presagiar lo que, sin duda, será uno de los montajes más importantes de los últimos años en Canarias.

La obra se desarrolla entre el puente de palo, el puente de piedra, los riscos de San Juan, de San Nicolás, el mercado, el teatro Guiniguada y el teatro Pérez Galdós. Y la historia la protagonizan los ocho perros de nombres Faycán, Marquesa, Cicerona, Rebenque, Rebenquilla, Cataleja, Linda y Nerón. Por otro lado, los narradores del primer acto son los propios perros de bronce de la plaza de Santa Ana que cobran vida. Los del segundo son las ranas de la plaza de Las Ranas. Y los del tercero las esculturas de las estaciones que bordean el puente de piedra.

Faycán forma parte del ciclo Con la Familia, una “ópera canina” basada en la novela homónima del insigne grancanario Víctor Doreste en la que interviene un equipo de 40 personas. «Es El quijote canario» añadió el director José Carlos Campos. «Una ópera muy especial, porque recrea un elemento fundamental de la cultura de las Islas» como es el libro de Víctor Doreste. Faycán está coproducida por Bypass Teatro, VanBonn y la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria. Asimismo, posee el apoyo del Cabildo de Gran Canaria (Cultura) y del Gobierno de Canarias. Además, esta ópera cuenta con el patrocinio de Fundación CajaCanarias y la Fundación DISA, con la colaboración de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y CajaSiete. «Es una obra que hemos convertido en ópera con esos personajes maravillosos que nos dejó Víctor Doreste. Pocas veces un proyecto ha salido tan redondo y en ellas veremos las escaleras de la plaza, la azotea o el quiosco de las ranas con muchas partes reaalizadas gracias a las ilustraciones de Armando Arencibia», añadió.

La apuesta supone además un hito para el Teatro Pérez Galdós, que, como recordó su director Tilman Kuttenkeuler, alcanzará un récord con Faycán, porque será la segunda ópera contemporánea que estrenará en un plazo de pocos meses tras llevar a escena otra basada en el personaje del político Juan Negrín.Un doblete que se han atrevido a hacer -ha destacado- «sabiendo que es muy difícil poner en escena una ópera contemporánea, salvo para los principales teatros líricos del país».