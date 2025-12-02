Navidad barroca

A la ya consolidada – y abundante – oferta de conciertos de música clásica que ofrece nuestra ciudad se ha sumado este año la colaboración de la Fundación Auditorio Teatro y la Sociedad Filarmónica de Las Palmas para ofrecer un concierto de música barroca.

Bienvenida la oferta porque al prestigio de los intérpretes, nada menos que la Akademie für Alte Musik de Berlín, se sumó un programa con músicas centradas en su mayoría en el tiempo litúrgico navideño, músicas bellas y de gran peso espiritual. La formación berlinesa ofreció un concierto disfrutón, de depurada sonoridad y excelencia interpretativa a la par que atractivo rigor en sus versiones. Comandados por sus dos violinistas-concertinos, Mayumi Hirasaki y Georg Kallweit, hicieron un luminoso barroco italiano con un grácil y cristalino Vivaldi y un teatral Locatelli con variados acentos desde el Grave inicial del último de los Concerti Grossi de su serie del opus 1 hasta el dulce y emocionante Pastorale de su quinto movimiento.

De bello y emocionante también se puede calificar la interpretación del famoso concierto fatto per la Notte di Natale de Arcangelo Corelli, llena de claroscuros, articulación nítida y destilada sonoridad. Una versión referencial, al igual que la gravedad aportada al concierto en Si menor para varios instrumentos de dall’Abaco, que vivió prácticamente toda su vida fuera de Italia sin perder la luminosidad de unos pentagramas impregnados ya de cierto rigorismo germano.

Este concierto de dall’Abaco se enmarcaba en una segunda parte que se inició con la Obertura Suite, 55:F7, de Telemann. Música expuesta con elocuencia, divertida, con sus explosiones rítmicas y enorme virtuosismo por un conjunto que esta vez cambió a su concertino con resultados similares de excelencia o incluso mejor.

Aún asombra la increíble arquitectura contrapuntística del primer movimiento del Concierto para dos violines de Johann Sebastian Bach que fue resuelto brillantemente con claridad de digitación y adecuada pulsación por solistas y conjunto. Muy bella la cantabilidad del Largo, de fraseo natural aunque limitado en elocuencia. El Allegro final con toda su efusiva retórica fue resuelto con brillantez por Hirasaki y Kallweit con tensión controlada.

Ambos son violinistas muy diferentes – y gracias – de espectro delgado en su sonoridad ella y un poco más robusto él aunque ambos con sonido prieto. Los dos violinistas se alternaron durante el concierto y fueron de menos a más en sus aportaciones, comenzando con la Chacona de las Sonatas del Rosario de Biber, obra extraordinaria en bellezas y difícil técnicamente – la famosa scordatura – que ambos violinistas decidieron hacer en eco, Kallweit en el escenario e Hirasaki en el fondo de la platea. El resultado no fue feliz pues a la ostensible falta de sincronía se unió un arco falto de agilidad por parte de los dos y la pieza, bien expuesta, quedó corta de intensidad.

Por fortuna parecía una puesta a punto porque, a partir de aquí, fue de menos a mucho más el concierto, tanto las prestaciones de ambos solistas como un conjunto con un prodigioso bajo continuo, a los que no podemos citar por la parquedad de la información disponible por parte de la Fundación Auditorio Teatro. Los nombres de los violinistas están sacados de la web del conjunto berlinés, que se sepa.