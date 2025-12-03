Alizzz, Samantha Hudson y Lajalada, primeras confirmaciones del Monopol Music Festival 2026

El músico, productor, dj y representante Alizzz, uno de los nombres más influyentes del panorama sonoro nacional por su fusión estilística y mirada única; la artista y activista LGTBI Samantha Hudson, icono queer de la transgresión y la irreverencia al micrófono; y la artista Lajalada, una de las joyas de la escena indie de raíz canaria desde las islas al mundo, son las primeras confirmaciones del la 12º edición del Monopol Music Festival (MMF), que tendrá lugar del 2 al 6 de abril de 2026 en distintos espacios de Las Palmas de Gran Canaria.

La cita desveló ayer el primer avance del cartel de su próxima entrega, que mantiene su línea habitual de descubrir artistas, propuestas sonoras y audiovisuales y contenidos culturales, apostando siempre por la transversalidad de cine y música y cultura.

En esta nueva edición, el festival dirigido por el músico y productor Víctor Ordóñez desde su fundación en los extintos Cines Monopol, adelanta con cuatro meses de antelación parte de su cartel reafirmado en su condición de festival de referencia de las nuevas tendencias musicales fuera del mainstream y del descubrimiento musical y cultural en general. Y en él cierra su gran ciclo ALIZZZ, el productor creador de himnos generacionales, que tras dar su primerísimo concierto en el MMF, cierra etapa y ciclo en el festival que le vio nacer, con una banda espectacular e himnos suficientes para llegar a cotas inéditas en el indie español, como el logro de tres Latin Grammys como productor y creador.

Alizzz. / LP

También aterrizará en la isla SAMANTHA HUDSON, una de las figuras más emblemáticas de la contracultura contemporánea, presenta su Música para muñecas, donde el icono queer de la generación Z rinde homenaje a la comunidad LGBTIQ+ con un demoledor disco que narra las experiencias de una disidente del género persiguiendo sus sueños en la gran ciudad.

Ambos artistas estarán el sábado 11 de Abril en la Trasera del Parque Santa Catalina, a las 19.00 horas, junto a otros artistas aún por anunciar, en el día grande del MMF, del que las entradas ya están desde este miércoles 3 de diciembre a la venta en tickety.es

Y 2026 supondrá la celebración de la evolución y la excelencia del proyecto de Belén Á. Doreste, LAJALADA, que traerá al festival una semblanza y un formato muy especial, en un entorno y una noche 100% canarias llenas de belleza que la organización desvelará en las próximas semanas, en su afán de dar a lo canario un espacio de cuidado y valor al mismo nivel que se le brinda a las propuestas nacionales e internacionales.

Lajalada. / LP

El Monopol Music Festival es una iniciativa apoyada por la concejalía de Cultura y la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, ICDC Cultural del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración, de entidades privadas varias y en colaboración con proyectos culturales como Lambada Records.