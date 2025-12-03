La Laguna acoge hoy los séptimos Premios Canarios de la Música

El Teatro Leal de La Laguna acoge hoy la séptima edición de los Premios Canarios de la Música, que se consolidan como la principal cita anual que reconoce el talento y la pujanza de la industria musical del Archipiélago, y determinará la identidad de los artistas y creadores que obtengan el galardón de las 15 categorías distintas que contempla su convocatoria, en la que figuran 43 nominados.

A las 20.00 dará comienzo la gala que cuenta con la dirección artística de Israel Reyes, y será conducida por el presentador del programa Roscas y Cotufas de la Radio Canaria, Tomás Galván, y la actriz y cineasta Mercedes Ortega.

La cantante y Nia, ganadora de la 11ª edición de Operación Triunfo, abrirá una gala en la que también actuarán Xerach, Ale Acosta, Said Muti y Julia Rodríguez, todos ellos nominados en alguna de las categorías. El único ganador del que ya se conoce su nombre es el del timplista majorero Domingo Rodríguez, El Colorao, que recibirá el Premio de Honor en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la difusión y proyección de la música popular canaria.

La chica de la puerta de Said Muti y Tarque, El borde del mundo, de Valeria Castro y Extraterrestres del amor de Xerach, han sido los temas nominados a Canción del Año. Como Mejor Disco de Pop figuran las candidaturas de Ale Acosta por El porvenir, Fajardo por Trecho y Pedro Guerra por el volumen 2 de Parceiros. Como Mejor Disco de Jazz el jurado ha seleccionado los trabajos Maires de Alexis Alonso y Jorge Pardo, Collabs de Carlos Meneses y Maravijazz, de JC. Machado, JM. Méndez y Augusto Báez. En la categoría de Mejor Disco de Músicas Urbanas están Cruz Cafuné por blu€s (d€lux€), Quevedo por Buenas noches y Resonance por Valediction.

En la categoría de Mejor Disco de Músicas de Raíz figuran los discos Abora Project de Abora Project, Hacia la vida de Julia Rodríguez y Mestizo de Tabaiba. Por otra parte, Baldosa por Queriendo igual, Naife por Untitled y Said Muti por Criminales del sueño, optan a ganar la categoría de Mejor Disco de Rock. Julia Rodríguez, Naife y Nia están nominados en la categoría de Artista Revelación, mientras que la Mejor Labor en Músicas Clásicas deberá dirimirse entre Laura Vega, la Orquesta Universitaria Maestro Valle y la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria.

Gromer Records, Jesiisma y Superstereo Recording Studio figuran como Mejor Estudio de Grabación, al igual que Alberto ‘Naranja’ Méndez, Hilario Benítez y Juan Jesús Guedes (Ñoki) son los candidatos a llevarse el premio a Mejor Técnico de Sonido. El galardón que reconoce la contribución de los medios de comunicación a la Mejor Labor de Difusión se lo disputarán la editorial Los ochenta pasan factura, el podcast que se emite en Youtube, Musicafé Podscast, y el programa de contenido cultural Somos 8, que emite Televisión Española en Canarias.

En la categoría de Mejor Diseño están los creadores Adrián M. Ferrer y Rubén Acosta por El Porvenir de Ale Acosta, a Ariana Pérez por Lo que tengo que contar de Laura Henríquez y a Carlos Arocha por Criminales del sueño, de Said Muti. Como Mejor Videoclip figuran Alejandro González por Ya no volveré a llorar por ti, de Rockaria, Maite Artajo por Marioneta de la luna de Julia Rodríguez, y Said Muti y Alejandro González por Tu puñal en la espalda.