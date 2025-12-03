Los Premios Canarios de la Música coronan el universo sonoro de raíz canaria de Domingo Rodríguez 'El Colorao' y su hija Julia

La noche lagunera ha logrado alinear los planetas para que el apellido de una de las sagas familiares más populares y respetadas de la isla de Fuerteventura, los Rodríguez, siga perpetuándose sobre los escenarios de la música de Canarias.

La séptima edición de los Premios Canarios de la Música, cuya gala de entrega acaba de concluir en el Teatro Leal de Laguna organizada por la Asociación Premios Canarios de la Música y la Radio Canaria, ha galardonado a la joven cantante y timplista majorera Julia Rodríguez con dos de las más significadas nominaciones, la de Artista Revelación y la de Mejor Disco de Músicas de Raíz, por su trabajo ‘Hacia la vida’. Igualmente, su padre, el respetado y admirado timplista Domingo Rodríguez, ‘El Colorao’, fue designado en esta ocasión Premio de Honor por su impecable trayectoria y carrera artística en la que no ha cesado de reinventar los sonidos de raíz de la música popular de Canarias.

La gala celebrada en el coqueto coliseo lagunero que presentó un lleno absoluto, coronó asimismo, entre otros, a la cantante y compositora palmera Valeria Castro con el premio a la Mejor Canción del Año por su tema ‘El borde del mundo’, compuesto para el exitoso largometraje ‘El 47’ del director Marcel Barrena; al intérprete tinerfeño Pedro Guerra con el premio Mejor Disco de Pop por el volumen dos de su proyecto ‘Parceiros’ en el que reúne a más de 36 artistas en dúos y colaboraciones; al contrabajista grancanario Carlos Meneses con el premio de Mejor Discos de Jazz por su trabajo ‘Collabs’, un proyecto que reúne a más de diez músicos de reconocido prestigio internacional; al rapero tinerfeño Cruz Cafuné como Mejor Disco de Músicas Urbanas por ‘blu€s (d€lux€)’ en el que fusiona estilos como el sexy drill, el jerk, el dancehall y también el blues, y al solista y compositor jordano radicado en Canarias desde hace años, Said Muti, que con su elepé ‘Criminales del sueño’ como Mejor Disco de Rock, repite premio tras su reciente nominación en los ‘Click and roll’ de LOS40 Canarias.

Los Premios Canarios de la Música que, impulsados por la Asociación Premios Canarios de la Música y la Radio Canaria, cuentan con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y el Teatro Leal, así como con el patrocinio de Munchitos, Mahou, Ballantine’s y St Petroni, regresaban al Teatro Leal de La Laguna en donde tuvieron lugar en sus dos primeras ediciones celebradas en 2018 y 2019.

Con producción artística del director escénico Israel Reyes y conducida por el presentador de la Radio Canaria, Tomás Galván, y la actriz y cineasta Mercedes Ortega, durante el transcurso de la ceremonia que alcanzó casi las dos horas de duración fueron jalonándose las apariciones de la cantante y compositora Nia, ganadora de la undécima edición del concurso televisivo Operación Triunfo y representante de España en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que abrió la gala para luego dar paso a las actuaciones de Xerax, Ale Acosta, Said Muti y Julia Rodríguez.

Actuaciones memorables

Entre los muchos rostros conocidos que acudieron a la noche de los Premios Canarios de la Música se vieron los de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, y su vicenconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpiérrez, el rector de la ULL, Francisco Javier García, el concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo, los consejeros de Cultura del Cabildo de Fuerteventura y del El Hierro, Rayco León y Rubén Armiche Benítez, respectivamente, los compositores Laura Vega, Julio Tejera y Teddy Bautista, los músicos Germán Arias, Yul Ballesteros, Alba Gil Aceytuno y Aldara, entre otros muchos.

El presidente de la Asociación Premios Canarios de la Música, Lisandro Rodríguez, se dirigió al público al iniciarse la ceremonia para destacar el trabajo del sector “que durante un año trabaja para ofrecernos lo más preciado que pueden compartir con el público isleño: sus canciones”, dijo. Rodríguez, que puso en valor el esfuerzo, talento y la calidad del trabajo de los creadores, lamento que en Canarias “las programaciones musicales han convertido la cultura en espacios de simple ocio y entretenimiento”.

Asimismo, solicitó que los Cabildos y ayuntamientos de Canarias “apuesten por artistas locales” para equilibrar un déficit que se manifiesta en la inversión de dinero público que se realiza en la contratación de artistas foráneos en festivales “mientras que los presupuestos destinados a la creación isleña son irrisorios”, agregó. “Una cultura e identidad se protege creando nuevo patrimonio cultural, propiciando que músicos, actores, pintores, escultores, escritores y demás creadores canarios puedan trabajar y vivir dignamente de su trabajo”, concluyó Rodríguez.

Resto de premiados

Los restantes artistas premiados de la música canaria durante el año 2024, escogidos por un jurado compuesto por 81 miembros —entre artistas, periodistas, productores, técnicos y programadores culturales—, son Maite Artajo al Mejor Videoclip realizado para la promo del tema ‘Marioneta de la luna’ de la cantante Julia Rodríguez; Carlos Arocha al Mejor Diseño por su trabajo en el disco ‘Criminales del sueño’, de Said Muti; Alberto ‘Naranja’ Méndez como Mejor Técnico de Sonido; la la empresa tinerfeña Superstereo Recording Studio como Mejor Estudio de Grabación; el Herofest El Hierro, el festival más occidental de Europa como Mejor Programación Musical Canaria; la Orquesta Universitaria Maestro Valle creada en el año 2009 como Mejor Labor en Músicas Clásicas y Musicafé Podcast que realizan Javi Brichis y Ale González a la Mejor Labor de Difusión.

El talento y el ingenio de la quincena de artistas y profesionales vinculados al sector de la música de Canarias premiados en las 14 categorías contempladas en la convocatoria que impulsa la Asociación Premios Canarios de la Música, pone de manifiesto la pujanza e importancia de un sector cultural que en las islas ha generado aproximadamente 65 millones de euros este año 2025 y creado alrededor de 842 empleos anuales.

La Radio Canaria ofreció en streaming la ceremonia y un programa especial un programa especial que, conducido por Cé Castro, ofreció entrevistas en directo con buena parte de los nominados que desfilaron por la alfombra roja de esta séptima edición. Asimismo, la Televisión Canaria grabó en su totalidad la gala, que será emitida próximamente por dicha cadena.