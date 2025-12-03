Rosa Escrig, dramaturga: «Me gustaría que el Teatro Pérez Galdós programase 'Polígono'»

Ha hecho triplete en la XIV edición de los Premios Réplica. ¿Qué han supuesto para usted y para el equipo de Polígono estos galardones?

Me da mucho pudor recibir esto, porque siempre he sentido que las cosas deberían estar más repartidas. Cuando le caen a una tantos premios, las expectativas crecen y da un poco de miedo y de vértigo. Pero contenta por lo que significa para el proyecto, porque no es tanto para mí, sino para todo el equipo, que en este caso es muy numeroso, porque implica a vecinos, vecinas, asociaciones, centros escolares, mucha participación ciudadana, además de las casi 20 personas que conforman el espectáculo.

¿Y qué significan para Jinámar?

Imagínate. Todavía no hemos tenido tiempo de tener esta conversación con ellos, pero están como en una nube. El movimiento vecinal de Jinámar siempre insiste en que ellos lo único que quieren es un reconocimiento del ayuntamiento, una plaquita, el nombre de una rotonda. Ya que las instituciones no les hacen mucho caso con esto, para ellos es como una manita en la espalda, un 'oye, gracias por haber hecho todo lo que hicieron por ayudar al barrio'. Esto es un pequeño reconocimiento.

Tiene un gran peso emocional, ¿no?

Claro. Yo soy consciente de que el jurado ha valorado todo esto, que no se trata de que seamos, de repente, el mejor espectáculo a nivel artes escénicas, sino que se ha mirado por todo el proyecto en conjunto.

En uno de los discursos de agradecimiento en la gala de premios, hablaron de los colores de Jinámar. ¿Por qué decidieron arrancar así?

Yo pensaba que ese era el único premio que nos iba a caer, porque es el de autoría. Polígono no es un texto que haya escrito yo, sino que es la historia de todo el barrio. Todo lo que hemos recogido, esos testimonios, las miles de horas en casas de vecinos y vecinas viendo álbumes de fotos. Fue un año entero de trabajo de calle, muy periodístico, desde nuestra humilde profesión de artistas. Fue un proceso de teatro documento. Este es un monólogo que yo escribí a raíz de una pregunta que les hacía siempre a todos los vecinos: '¿de qué color es Jinámar?' Y con todas las respuestas que me daban, escribí este monólogo. Es un fragmento del inicio de nuestro espectáculo. Pensé: 'como es el único que nos va a tocar, voy a evitar subirme al escenario a hablar, que se me da fatal, y voy a subir a la niña con este monólogo'. Lo que pasa es que después me salió rana.

Tras todo ese proceso de documentación, ¿qué es lo que más recuerda de él después del tiempo que ha pasado?

Quizás lo más importante que nos ha pasado es que yo, como artista canaria, siempre he estado mirando hacia Madrid. Y ahora, cuando de repente quiero contar una historia de algo que sucede aquí al lado, me llaman desde Madrid, del Centro Dramático Nacional, para que hiciéramos el dramawalker, que es un proyecto que ellos tienen, que hay en determinadas ciudades en Península, y de repente pusieron el foco en Jinámar. Ha sido como una gran medalla para las artes escénicas en Canarias. Creo que ha sido un hito histórico. Aunque para el resto de la gente no signifique mucho, porque a lo mejor no son conscientes de que el Centro Dramático Nacional es la institución más potente de artes escénicas que tenemos en este país. Para mí es un logro increíble, un sueño.

¿Donde le gustaría que llegase Polígono tras estos reconocimientos?

Me gustaría que uno de los dos grandes teatros de la ciudad, especialmente el Pérez Galdós, programase Polígono. Que se lo plantee sin pensar mucho en si entra o no en la línea editorial de la programación del teatro o si al público le gustará o no le gustará, que estoy convencida que sí. Que programen Polígono ahora que está tan de moda eso de la capital cultural europea y de llevar la cultura a los barrios. También es interesante llevar la cultura de los barrios a los espacios que han sido diseñados para mostrar la cultura, es decir, a los teatros. Que nos lleven como un acto de fe y de coherencia con el proyecto que ellos mismos están elaborando.

Hablando de las artes escénicas en Canarias, Israel Reyes hizo en la gala un discurso muy reivindicativo, en el que, por un lado agradecía a las instituciones pero, por otro, también les criticaba la falta de apoyo y lo precario de la profesión. ¿Hasta qué punto comulga con su discurso?

Al 100%. Yo con él estoy a muerte. Las cosas están muy mal y las artes escénicas somos el patito feo de todo. Siempre recibimos las migajas, lo que le sobra a la administración, y a veces siento también que es por mantenernos en silencio, porque el mundo de las artes escénicas ha hecho mucho ruido históricamente. Nos estamos conformando con poca cosa. Los grandes proyectos están destinados para festivales o para artistas que vienen de fuera. Por otro lado, estamos viviendo una época dorada a nivel creativo en Canarias. Estamos con un nuevo paradigma, donde están surgiendo muchísimas compañías, sobre todo lideradas por mujeres, y estamos consiguiendo cosas que hasta ahora eran impensables. Las instituciones tiene que estar a la altura.

¿Y por qué cree que las artes escénicas se quedan como ese 'patito feo'?

No lo sé. Ahora, de repente, todo el mundo está con la gran industria del cine aquí en Canarias, que también es muy precaria para todos los canarios que se dedican a ella. Y si hablamos de danza o de circo, no me quiero ni imaginar como es el percal. El problema también está en que hay instituciones que, de repente, están muy top, llenas de gestores culturales muy bien formados, como el ICDC [Instituto Canario de Desarrollo Cultural], y también gente muy potente que acaba viviendo en Canarias, pero luego, te vas a los ayuntamientos, que son realmente los que nos tienen que programar, y siguen anclados en los años 70. Entonces es imposible avanzar.

Después del éxito de 'Yo maté a Kurt Cobain', dijo que quería dedicarse a potenciar el talento de otros y de las nuevas generaciones. 'Polígono' le ha permitido hacer eso de lleno.

Sí, y también Con siete estrellas verdes, que es una obra que estrené hace menos de un mes. En ella hay parte del elenco de Polígono, incluida una niña de 19 años que está en camino de profesionalizarse y la hemos puesto de protagonista. Para mí es impensable trabajar en artes escénicas y no pensar en un trabajo comunitario con mucha gente, gente joven, también de todas las edades, pero principalmente gente joven que esté buscando su camino.

¿En qué otros proyectos anda trabajando ahora mismo?

A nivel personal, estoy en un proceso de inicio de proyecto para estrenar en el 2027 y 2028. Pero eso es una fase de documentación. Estoy comenzando el proyecto, pero hasta el 2027 no voy a volver a estrenar nada. Y luego, estreno en marzo Supersaurio, el musical, que es una versión de la novela de Meryem El Mehdati publicada por Blackie Books, con Ángulo Producciones. Y eso es un encargo que me han hecho. Ahora mismo me has pillado escribiéndolo a los actores.

¿Cómo está siendo este proceso de adaptar la exitosa novela al teatro?

Es complejo, es una responsabilidad, es difícil. Pero también lo llevo con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de ver el patio de butacas lleno de gente joven. Me apetece un montón buscar nuevos públicos que no están acostumbrados a ver el teatro y sorprenderlos con una historia que es universal, pero que nos pilla muy de cerca, porque realmente habla de nosotros. Lo importante de Supersaurio es que la gente joven descubrirá que a la protagonista te la puedes encontrar caminando por Triana. No es lo mismo que ir a ver Hamlet. Al príncipe de Dinamarca es más complicado encontrártelo por San Telmo, pero a Meryem sí. Mola tener esa conexión directa.

¿Desde un primer momento se planteó como musical?

No, eso lo dije yo sin querer y al final... (risas), se malinterpretó y dije, bueno, pues ahora a saco, haremos un musical. Fue como la primera pulsión que me dio al leer. Yo el libro lo tengo desde que salió, firmado por Meryem desde abril del 22, recién sacado del horno. Nunca había hecho una lectura pensada para teatro. Y cuando este verano lo cogí para empezar con la propuesta escénica, lo primero que dije fue, venga, vamos a darle un musical. Pero se me fue de las manos (risas).