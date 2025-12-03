Velada con mucho más ‘flow’ y fleje de talento canario

Vairy RS, Elo, Lewis Potter y Nacho López llenan este jueves por la noche de talento la sala Alboroto de Las Palmas de Gran Canaria en la quinta edición de Fleje de Flow Jams, un proyecto nacido para apoyar y dar visibilidad a jóvenes músicos canarios o residentes en las Islas.

Evento impulsado por Saot ST, productor y dj, junto a Loren, de la productora Play-In, Fleje de Flow Jams hoy cuenta, asimismo, con la participación a los platos del dj Evando Moreira y confirma el buen momento de los ritmos urbanos en Canarias y el interés que este género despierta entre el público.

Elo es un rapero de 20 años nacido en Gran Canaria con raíces uruguayas y tinerfeñas. Su amor por la música comienza desde muy pequeño: con 9 años su hermano mayor le enseña lo que es el HipHop; discos y temas míticos de rap, freestyle... Mimbres que conformaron su identidad musical.

El grancanario Lewis Potter es un cantante de raíces canarias e inglesas que, a través de su proyecto musical, entrelaza identidades, culturas y estéticas. Comenzó a experimentar con la música a los 16 años, pero fue en 2023 cuando decidió dar el salto y compartir sus canciones con el público.

También de Gran Canaria llega hoy a Fleje de Flow Jam el artista Nacho López Tough que en 2021 empezó a sacar música. Dos años después decidió hacer un parón y ahora retoma su carrera con más ganas y hambre que nunca. Destaca por sus melodías pegadizas y letras que te envuelven en sus historias.

Vairy RS es una de las voces más auténticas y versátiles de la nueva generación urbana del Archipiélago con un estilo que fusiona la sensualidad del reggaetón y la energía del trap con el cual rompe esquemas con cada lanzamiento, mostrando una personalidad artística tan fuerte como sus letras.

Su sello distintivo son las letras explícitas y cargadas de actitud y verdad.