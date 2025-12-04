Isa Izquierdo & MVBA lanzan 'From the Fire': el himno feminista de reggae y electrónica que romperá pistas y corazones

Entre el promontorio y la playa grancanaria de Tufia se extiende un desierto árido que corona una montaña de mujeres amarradas, como alegoría del grito de libertad colectiva que amordazaron siglos de silenciamiento. De pronto, una voz tribal y magnética perfora el paisaje y encumbra un himno que ensancha el mapa de la poética sonora feminista, y que a partir de este viernes 5 de diciembre, romperá pistas y corazones bajo el título From the fire: «We’re reborn from the ashes of the witches that you sent to the fire [Renacemos del fuego de las cenizas de las brujas que quemaron]».

Se trata de la nueva canción de Isa Izquierdo & MVBA, el dúo que conforman la cantante y compositora tinerfeña junto al músico grancanario Alberto Muñoz (MVBA), o en otras palabras, la gran promesa del reggae de raíz isleña, que se envuelve en las atmósferas y texturas electrónicas que crea, lupea e interpreta el segundo, y que, además, eleva una elegantísima banda integrada por Lucas Rousset (trompeta), Leti Goas (flauta) e Idris Billiet (trombón).

Al abrigo de estas sonoridades orgánicas, que bailan entre las personalidades musicales de cada parte de la formación, las mujeres rompen sus cuerdas en el primer estallido de From the fire, cuyo videoclip ve la luz este viernes 5 de diciembre de la mano del temazo, producido por Global Vision bajo la dirección de Mariana Souto. Después de un vertiginoso 2025 recorriendo salas y festivales como Sonidos Líquidos, Boreal o Rock Dis Funky Joint, el proyecto de Isa Izquierdo & MVBA culmina el año decisivo de su vuelo musical con una canción que prende, ilumina y arde como una llama en la hora más oscura.

Alberto MVBA e Isa Izquierdo. / LP

«Lo que me llevó a escribir From the fire es que me siento muy inspirada y rodeada de muchas mujeres que admiro, no solo por quiénes son, sino por cómo piensan, por cómo trabajan y por los valores que tienen», explica Isa Izquierdo. «Y quería escribir desde ese sentimiento de pertenencia a un grupo de mujeres donde la sororidad nos hace brillar a unas y otras».

Por este motivo, la primera detonación de la canción es el despertar. «Esas cuerdas representan desde los miedos individuales hasta los techos de cristal, así como los roles que nos impone la sociedad o las heridas que hemos heredado a lo largo de las generaciones», continúa la artista. «Y lo bonito es que hay un momento en que las mujeres empiezan a despertar y observamos que las ataduras individuales son también colectivas, que tus cuerdas son mis cuerdas, y que ayudándose entre ellas comienzan a desatarse y liberarse».

La simbología de la identidad canaria a través de pintaderas en el rostro como guiño o la incorporación de los hombres al trayecto constituyen otros de los rasgos destacados de la estética y discurso de From the fire. Y su segunda detonación es una celebración colectiva en una rave musical que vuelve a elevar esta fiesta de sonidos a su clímax. «Our voices claim today, breaking free from the sound / feminism is the answer to this trouble», canta Izquierdo. «Aunque todas mis letras tienen ese tinte feminista, también quería escribir una canción con un mensaje directo, sin filtros, con mucho poder y energía a la hora de interpretarla en directo», subraya la artista, quien añade que "el concepto de las brujas a veces puede parecer un poco cliché dentro del feminismo actual, pero siento que me conecta con las figuras femeninas de mi núcleo familiar más ancestral, que se han salido del rol de la época y con las que me siento muy identificada. Y en este grupo de mujeres que reunimos entre amigas, conocidas y compañeras, que además no se conocían entre ellas, concentramos toda esa primera inspiración de la letra».

A la espera de que calienten sus brasas y, sobre todo, de desplegar su fuego en directo, From the fire va dedicado, sobre todo, "a la fuerza femenina".