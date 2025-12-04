La obra 'Mi sueño de invierno' llega a la Sala Insular del Teatro de la mano del director Luis O’Malley
El espectáculo de Nieves Rodríguez Rodríguez estará interpretado por Miguel Morales, Yanara Moreno, Sheila Martín y Alexia Alvarado y se podrá ver el viernes, 5 de diciembre, y el sábado, 6 de diciembre a las 19:30 horas
La Sala Insular de Teatro (SIT) presenta Mi sueño de invierno, proyecto becado por Fundación MAPFRE Canarias y galardonado con el XXII Premio ASSITEJ España de Teatro para la Infancia y la Juventud. La obra, dirigida a público infantil y juvenil, aborda un tema tan urgente como actual: las consecuencias emocionales de la guerra.
La historia sigue a la familia de Yaryna, obligada a huir de Ucrania tras los sucesos de 2014 en busca de refugio en Estocolmo. “Reflejamos la fragilidad de una familia inmersa en un conflicto bélico y cómo la esperanza actúa como bote salvavidas”, explica la productora y actriz Alexia Alvarado.
A lo largo del relato, la protagonista queda estrechamente vinculada al síndrome de resignación, una rara condición que afecta a menores expuestos a situaciones extremas.
“Le damos una capa de ficción a una realidad que viven muchos niños y niñas refugiados, en este caso de Ucrania hacia Suecia”, señala el director Luis O’Malley, quien subraya la importancia de acercar estas realidades al público joven canario. El montaje busca así un doble objetivo: abrir espacios de diálogo entre los adolescentes y mostrar cómo el teatro puede actuar como un espejo que refleja distintas realidades desde nuevas perspectivas.
Siete años después de su huida, Yaryna —ya adolescente— reconstruye en relatos su experiencia mientras su país afronta la actual invasión rusa.
Mi sueño de invierno podrá verse el viernes 5 de diciembre y el sábado 6 de diciembre, a las 19:30 horas, en la SIT. El espectáculo cuenta con un aforo reducido a 82 personas.
Las entradas están disponibles en salainsulardeteatro.com, en la taquilla del Teatro Cuyás (lunes a viernes, de 17:00 a 20:30 horas) y en la taquilla de la propia SIT desde hora y media antes del inicio de cada función.
