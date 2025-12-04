Valeria Castro anuncia cuatro conciertos en 2026 en Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Barcelona tras su regreso

La cantautora Valeria Castro ha anunciado este jueves cuatro conciertos en otros tantos grandes recintos deportivos de Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Barcelona en 2026 en su regreso a los escenarios, que se materializará este 8 de diciembre, en el Auditorio Mar de Vigo.

Tras el paréntesis en su carrera que abrió en octubre por razones de salud, Valeria Castro estará el 9 de enero en el Movistar Arena de Madrid, el 21 de marzo en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna (Tenerife), el 26 de julio en el Gran Canaria Arena de Las Palmas y el 30 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

En un comunicado, la agencia que representa a la cantante palmera resalta que se trata de un "hito en su carrera", ya que supone "un paso decisivo" hacia escenarios de gran formato, "reflejo de la conexión popular que ha consolidado durante los últimos años".

Las entradas para esos nuevos conciertos se ponen a la venta este jueves, 4 de diciembre, en la web de Valeria Castro y en las páginas en internet de los recintos donde va actuar.

El anuncio de esos recitales llega pocas semanas después de que la joven cantante, de 26 años, recibiera el Premio Ondas y del éxito viral que ha tenido uno de sus últimos temas, 'Cuídate' (parte del EP 'Chiquita') en plataformas musicales de España y América Latina.

"Su impacto global ha acercado su música a nuevas audiencias y ha reforzado su lugar como una de las voces más influyentes de su generación", señala su agencia.

Todas las actuaciones forman parte de la gira de presentación de su álbum 'El cuerpo después de todo', que antes de que termine el año la llevará a Vigo (8 de diciembre), Mallorca (Trui Teatre, 11 de diciembre) y Burgos (21 de diciembre, Forum Evolución).

En 2026, la gira incluye siete fechas en España. Además de los grandes conciertos de Madrid, Tenerife, Gran Canaria y Barcelona, Castro estará en febrero en el Auditori de Girona (día 13), en el Teatro de la Laboral de Gijón (Asturias, día 15) y en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid (día 22).

Después, emprende una ronda de conciertos por América Latina que ya tiene confirmadas siete fechas en abril: el 16 en Ciudad de México (Teatro Esperanza Iris), el 19 en Lima (Teatro Centro Español), 21 en Bogotá (Teatro Libre), 23 en Santiago de Chile (Teatro Camilo Henríquez, el 25 en Buenos Aires (Teatro Margarita Xirgu) el 28 en Montevideo (Sala Hugo Balzo) y el 30 en Río de Janeiro (Brasil, Galpão Ladeira das Artes).